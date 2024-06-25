Önce annesine nereli olduğunu sordu! Ardından 3 yaşındaki Filistinli kızını gözünün önünde havuzda boğmaya çalıştı... İnfial yaratan anlar

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde 42 yaşındaki Elizabeth Wolf isimli kadın Dallas'ın hemen dışındaki Euless'teki apartmanın havuzunda üç yaşındaki Filistinli bir kızı ırkçı sözlerle boğmaya çalıştı. Görgü tanıklarının çok sarhoş olduğu belirttiği Wolf, havuz başında kızın başörtülü annesine yaklaşarak aslen nereli olduklarını sordu. Ailenin Filistinli olduğunu öğrenen Wolf, küçük kız ve altı yaşındaki erkek kardeşinin oynadığı havuzun sığ kısmına atladı ve ikisini de yakalamaya çalıştı. Çocuk kurtulmayı başardı ama iddiaya göre Wolf, küçük kızı daha derine sürükledi ve kafasını suya sokmaya başladı. Polis, kızın annesi ve çevredeki diğer bir kişinin hızla havuza atlayıp kızı kurtardıklarını belirtti.

Her iki çocuk da daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yaşadığı olayın sonrasında büyük bir korku yaşadığını dile getiren anne, "Bizler aslen Filistinli olan Amerikan vatandaşlarıyız ve çocuklarımla birlikte kendimi güvende hissetmek için nereye gideceğimi bilmiyorum. Ülkem bir savaşla karşı karşıya ve biz de burada bu nefretle karşı karşıyayız. Kızım travma geçirdi; Ne zaman apartmanın kapısını açsam, kaçıp saklanıyor ve bana kadının gelip kafasını tekrar suya sokmasından korktuğunu söylüyor” dedi.

Olay yerinden ayrılmaya çalışırken polisler tarafından yakalanan Wolf, 18 Mayıs olayının ertesi günü kefaletle serbest bırakıldı.







