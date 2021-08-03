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Önce Ken Bebek oldu, şimdi ise Barbie! Defalarca kez ameliyat oldu

03.08.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adını değiştirerek Jessica ismini alan televizyon yıldızı son iki yılda servet harcayarak kendisini baştan yarattı. Gençliğinden itibaren sayısız kez bıçak altına yatan Alves, Barbie’nin sevgilisi Ken’e benzemek için operasyonlar geçirdi. Geçen yıl transseksüel olduğunu açıkladı ve ‘İnsan Ken Bebeği’ unvanını ‘Yaşayan Barbie’ ile değiştirdi.

Önce Ken Bebek oldu, şimdi ise Barbie! Defalarca kez ameliyat oldu

Londra’da yaşayan Brezilyalı Jessica Alves, plastik cerrahi bağımlılıklarını konu alan bir televizyon programı sayesinde tüm dünyada ünlendi. Çocukluğundan beri kusursuz güzellik algısına takıntısı olan Alves, son iki yılda Barbie'nin sevgilisi Ken'e benzemek için dudaktan buruna, botokstan dolguya, karın kası ameliyatından saç nakline, çene ameliyatından yüz gerdirmeye kadar 70’e yakın operasyon geçirdi. 2007 yılında göğüslerini Anna Nicole Smith’ten esinlenerek yeniden yaptırdı.

KADERİNİN KADIN OLMAK OLDUĞUNU FARK ETTİ

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Jessica Alves, 3 yıl öncesinde bir fotoğraf çekimi sırasında kadın kostümlerini girmesinin onun bütün hayatını değiştirdiğini söyledi. 2019 yılında hayatına bir kadın olarak devam etmeye karar veren Jessica, figürünü güzelleştirmek için defalarca bıçak altına yattı.

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Dönüşmeden önce 'İnsan Ken Bebeği' olarak bilinen Alves, kaburgalarını çıkartma ve karın kasları ekleme gibi işlemlere yaklaşık 904 bin dolar harcamıştı. Pop ve kalça implantlarının yanı sıra daha feminen yüz hatlarına sahip olabilmesi için çene hattı, kaş kemikleri ve şakakları tıraş edildi.

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EN BÜYÜK OPERASYONU CİNSİYET DEĞİŞTİRME AMELİYATIYDI

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“Ken olarak tanınıyordum ama kendimi hep Barbie gibi hissettim” diyen Jessica Alves, toplamda 70 operasyon geçirdi. Bunlardan en büyüğü ise cinsiyet değiştirme ameliyatıydı. Cerrahlar, bir vajinal kanal oluşturmak için Jessica'nın karın (peritoneal) astarını kullandılar. Ayrıca altı saatlik operasyon sırasında görünür bir vajina oluşturmak için penis dokusundan yararlandılar.

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