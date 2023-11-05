Önce 'Kılıçdaroğlu kazandı' dediler, sonra Özgür Özel'i tebrik ettiler! Kurultay devam ederken yaptıkları paylaşımlar gündem oldu

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı, nefes kesen bir yarışa sahne oldu. “İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı” sloganı ile Ankara Spor Salonu'nda toplanan Kurultay'da ilk turda sonuç çıkmadı. İkinci tur oylamasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu.

"KILIÇDAROĞLU KAZANDI" PAYLAŞIMLARI GÜNDEM OLDU

Gün boyu çok sert konuşmaların yapıldığı kurultay kıran kırana bir yarışa sahne olurken, sandıklar açıldığı sırada bazı isimlerin yapmış olduğu "Kılıçdaroğlu kazandı" paylaşımları gündem oldu.

"ÖZEL KAYBETTİ, NET BİLGİ"

Gazeteci Gökhan Özbek, "Özgür Özel kayabetti. Kemal Kılıçdaroğlu yeniden kazandı. Net bilgi..." ifadelerini kullanırken; MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat da "CHP'nin 38. Kurultayı'nda sayın Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazandı. Hayırlı olsun" paylaşımında bulundu.

Avrasya Araştırma Şirketi’nin kurucusu ve CHP üyesi Kemal Özkiraz da "Sayım devam ederken genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu 690 sınırını geçti ve yeniden seçildi" ifadelerini kullandı.

Söz konusu isimlerin paylaşımları seçimi Özel'in kazanmasıyla gündem oldu.

ÖZBEK 3 CHP'Lİ İSMİ GÖSTERDİ: YANLIŞ BİLGİYİ ONLAR VERDİ

Gelen tepkilerin ardından gazeteci Özbek yeni bir paylaşımda bulundu. Özbek yaptığı açıklamada 'ilk turda seçimi Kılıçdaroğlu kazandı' bilgisini gazetecilere Milletvekilleri Ahmet Akın, Mahmut Tanal ve Hüseyin Yıldız'ın paylaştığını iddia etti.

Özkiraz yaptığı sonraki paylaşımda "Gelen bilgi yanlışmış. Genel başkan seçimi ikinci tura kaldı Özel 682 oy almış." ifadelerine verirken; Kulat ise "10 dakika önce salondan paylaşım yapan bazı arkadaşlar sonuç olarak Sn Kemal KILIÇDAROĞLU nun kazandığını ifade edince -bugüne kadar her partinin kongre kazanan Genel Başkanı için yaptığım gibi- hayırlı olsun paylaşımı yaptım. Sonuç 2. Tura kalınca bu kez delegeyi kutladım." dedi.







