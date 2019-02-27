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Eskişehir'de patlama: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 11:25 | Son Güncelleme

Eskişehir’de bir mobilya atölyesinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangında 1 kişi yanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncay Güngör Caddesi üzerinde bulunan bir mobilya atölyesinde meydana geldi.

Önce patladı, sonra alev alev yandı: 1 ölü

Sabah saat 08.00 sıralarında atölyeyi açan Abdurrahman Uslu’nun (70) çalışmaya başlamasının ardından bir patlama sesi duyuldu.
Bilinmeyen bir nedenden dolayı meydana gelen patlamanın ardından atölye saniyeler içinde alev alev yanmaya başladı.
Çıkan yangının ardından olay yerine itfaiye, polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Alevlerden kurtulamayan Abdurrahman Uslu, hayatını kaybetti.
Abdurrahman Uslu’nun çocukları gözyaşları içinde babalarının içeride olup olmadığını ekiplerden öğrenmeye çalıştı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Eskişehir yangın

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