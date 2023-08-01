Önce sağanak sonra sıcak! Hava durumu ile ilgili son bilgiler paylaşıldı: ‘Abartmayalım, o geçen haftaydı!’

Hava durumu ile ilgili son dakika bilgileri yakından takip edilmeye devam ederken son bilgilerle ilgili paylaşımlar da geldi. Meteoroloji’den 17 il için sağanak yağış uyarısı gelirken uzmanlar da sıcak hava iddialarına ilişkin son bilgileri paylaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli, İstanbul’un Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Eskişehir'in doğu kesimleri, Ankara'nın güney ve doğu çevreleri, Çankırı, Düzce, Zonguldak, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sağanak yağış ve beklenen sıcaklıklarla ilgili son hava durumu bilgilerini sosyal medya hesabından paylaştı. Şen paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Bugün öğlen kısa süreli yerel Kırklareli, İstanbul’un Anadolu yakası, Sakarya da, öğleden sonra Afyon, Isparta, Eskişehir, akşam Ankara, Çankırı, Düzce, Zonguldak, Kars Trabzon, Rize ve Artvin de gök gürültülü sağanak yağış görünüyor.
Yarından itibaren sıcaklık iç ve kuzey kesimlerde artarak ortalamanın üzerine çıkacak. Perşembe ve cuma en sıcak günler olacak ancak geçtiğimiz hafta olan sıcaklardan düşük olacak. İstanbul 35-36 dereceyi bulur. İç Ege’de ise sıcaklık 40 dereceyi geçecek. Ege ve Akdeniz sahil kesiminde çok fazla artmayacak.”
Prof. Dr. Orhan Şen beklenen yeni sıcak hava dalgası ile ilgili de abartılı yorumlara dikkat çekerek tepki gösterdi. “Eyyam-ı Bahur deyip bu sıcaklığı abartmayalım” diyen Şen sözlerinin devamında ise “Neden bizde illa yabancı kelime kullanma hastalığı var bilmiyorum. İngilizce hastalığından sonra şimdi de Arapça hastalığı. Arapça'da kendi ülkeleri için kullandığı bir deyim. Bari cehennem sıcakları de. Bu da değil çünkü geçen haftaydı” ifadelerini kullandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bu hafta ortasından itibaren, yurdun iç ve kuzey kesimlerinde de artarak, gelecek hafta başına kadar Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerimizde ise 4 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor. Akdeniz Bölgesi’nin kıyı kesiminde yüksek nemle birlikte hissedilen sıcakların daha fazla olacağı tahmin ediliyor.
Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen sıcaklıklar (oC);
Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.