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Sadrazam torunu olduğunu öğrendi, mirasın peşine düştü! "Çeşme'nin yarısı bize ait"

01.08.2023 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de yaşayan Nilüfer Akcoşkun Bozbağ, 43 yaşında sadrazam torunu olduğunu öğrendi. Annesinin vefatından sora ortaya çıkan gerçekle harekete geçen Bozbağ, torunu olduğu Melek Mehmed Paşa'ya ait vakıflardan hak talep edebilmek için dava açtı. Bozbağ, İzmir Çeşme'nin yarısının kendisine ait olduğunu iddia etti. Bozbağ, "Kazanırsam Çeşme'ye yerleşeceğim ve Çeşme'yi tekrardan kuracağım" dedi.

Sadrazam torunu olduğunu öğrendi, mirasın peşine düştü! "Çeşme'nin yarısı bize ait"

Sadrazam torunu olduğunu öğrendi, mirasın peşine düştü. Çeşme'deki araziler için dava açtı. Kocaeli'de yaşayan 43 yaşındaki Nilüfer Akcoşkun Bozbağ, 2021 yılında annesini kaybettikten sonra Çeşme'deki akrabalarıyla tanıştı. Edindiği bilgilerin peşine düşen Bozbağ, Sadrazam Melek Mehmed Paşa'nın 6'ncı kuşak torunu olduğunu öğrendi.

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ATV Haber'in haberine göre Bozbağ, Melek Mehmed Paşa'ya ait İstanbul ve Çeşme'deki vakıflardan hak talep edebilmek için dava açtı.

"ÇEŞME'Yİ TEKRARDAN KURACAĞIM"

Bozbağ şunları ifade etti:

"Akrabalarımızla tanıştık ve yavaş yavaş hepsinden tek tek bilgi öğrenmeye başladım ve en son Melek Mehmed Paşa'ya kadar geldim. İstanbul'da Kasımpaşa'dan Edirnekapı'ya kadar arsalar, köşkler, yalılar... artı Çeşme'nin yarısı bize ait. Dedemin annesi Ayşe Kaynak. Her şey Ayşe Kaynak'a bağlı. Çünkü onun babası İsmail Hakkı Alca, Çeşme'nin ilk kurucusu. Annesi Ayşe, işte bizim Melek Mehmed Paşa'nın kızı olmuş oluyor. Çeşme'nin ilk kurucusu ve Çeşme'nin belediye başkanı dedemin dedesi olmuş oluyor İsmail Hakkı Alca. Babası toprak ağasıymış, Çeşme'nin toprak ağasıymış. 6'ıncı kuşağa kadar bunlar kimsenin haberi yok. Kazanırsam Çeşme'ye yerleşeceğim ve Çeşme'yi tekrardan kuracağım. İstanbul'daki yerler için de arsaları da böyle bırakmayacağım, hepsini çalıştıracağım."

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