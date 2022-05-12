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Önce taciz sonra tehdit! Ezgi Mola mahkemeye koştu... 7.5 yıla kadar hapis istemi

12.05.2022 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı'ndaki başarılı oyunculuğuyla beğeni toplayan Ezgi Mola kendisini taciz eden 'hayranı'yla uğraşıyor. Ezgi Mola'nın, bir reklam filminde birlikte rol alan figüran Kemal Kahraman oyuncuyu önce taciz etti sonra da tehdit... Mola ise soluğu mahkemede alarak o kişiden şikayetçi oldu.

Önce taciz sonra tehdit! Ezgi Mola mahkemeye koştu... 7.5 yıla kadar hapis istemi

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola, bir reklam filminde birlikte rol aldığı Kemal Kahraman isimli kişinin tacizleriyle uğraşıyor. 7 yıl boyunca Ezgi Mola'yı takip ederek, taciz mesajları attığı iddia edilen 39 yaşındaki Kemal Kahraman'ın attığı mesajlar ortaya çıktı. Mola bu kişiden şikayetçi oldu.

Kemal Kahraman farklı tarihlerde çekilen reklam görüntüleri montajla birleştirilerek yayınlandı. Bununla da kalmadı Ezgi Mola'yı takip etti. Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Kahraman ünlü oyuncuya "Seninle konuşmam lazım, seni görmem lazım' diyerek bağırmaya başladı.

Ünlü oyuncudan cevap alamayan Kahraman, bu kez parmağını sallayarak, 'İşimi yapmama engel oluyorsun, Seni çok kötü yapacağım haberin olsun' şeklinde tehditler savurdu. Olay yerinden hemen ayrılan Mola, bir müddet sonra sosyal medya üzerinden ve cep telefonundan aynı şahıs tarafından ölümle tehdit edilen mesajlar aldı.

'OLAYI YANLIŞ ANLADI'

Olayla ilgili şikayetçi olan ünlü oyuncu bir de Aile Mahkemesi'ne başvurarak koruma kararı aldırdı. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan 39 yaşındaki Kemal Kahraman, Ezgi Mola'yı takip etmediğini, sadece konuşmak istediğini, ünlü oyuncunun korkarak kaçtığı için olayı yanlış anladığını amacının kimseyi korkutmak olmadığını söyledi.

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Kahraman amacının taciz etmek olmadığını ifade etti.

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ATTIĞI MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Takıntılı kişinin Ezgi Mola'ya sosyal medya platformunda gönderdiği mesajlarda, 'Seni bekleyecek gücüm kalmadı. Artık görmek istiyorum. Bir tanesin sen. Hatalıysam özür dilerim. İnsan sevdiğine kızıyor işte boğulduk artık bir iletişim kuralım rica edelim. Senin yanında olmayı çok istiyorum, çok özledim seni' yazdığı ortaya çıktı.

Ekran Alıntısı

7,5 YIL HAPİS İSTEMİ

Savcılık soruşturma sonunda, Kemal Kahraman'ın ünlü oyuncu Ezgi Mola'ya karşı cinsel tacizde bulunduğu, değişik zaman aralıklarında genç kadını ısrarla şekilde gönderdiği mesajlarla huzur ve sükûnunu bozarak tehdit ettiği gerekçesiyle iddianame düzenlendi. 7,5 yıla kadar hapsi istenen Kemal Kahraman, Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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Ezgi Mola
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