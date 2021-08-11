One Tree Hill yıldızından, seks sahnesi itirafı: "Kendimi hayat kadını gibi hissettim"

Oyuncu Hilarie Burton, One Tree Hill'de başrolü paylaştığı Chad Michael Murray'le birlikte çekilen samimi sahnede nasıl zorlandığını anımsadı.

Drama Queens podcast'inde yer alan 39 yaşındaki oyuncu, 2003-2012 arasında gösterilen hit gençlik dram dizisindeki deneyimlerini paylaştı.

Karakteri Peyton'ın, ekrandaki aşkı Lucas'la ilk seks sahnelerinden birinde Lucas'ın kemerini çıkarmadan önce "tüm vücuduna" öpücükler kondurması gerektiğini anlattı.

Burton, o esnada karakterlerin "ağızlarını açarak öpüşmesinin" yeterli olacağını düşündüğünü ama bunu sorgulayacak konumda olmadığını hissettiğini söyledi.

“KEMERİNİ ÇÖZMEM GEREKİYORDU”

Burton, programın sunucuları, eski rol arkadaşları ve dostları Sophia Bush'la Bethany Joy Lenz'e "Chad düğmeleri ilikli gömleğinin altına beyaz kolsuz bir bluz giyecek kadar nazikti, böylece ben de çıplak vücudunu öpmedim çünkü bu garip olurdu" dedi.

Burton, "Birbirimizi birkaç aydır tanıyorduk, belki de birkaç haftadır" diye devam etti.

Buna çok takıldım çocuklar. Tüm vücudunu, ta kemerine kadar öpmemi istediler. Bunu gördünüz mü bilmiyorum ama kemerini çözmem gerekiyordu.

Burton, yönetmenin sahnenin cinsel içeriğine dair "çok endişeli" olduğunu bildiğini ve ona "sadece en fazla üç çekim" yapmak zorunda kalacağını söylediğini anlattı.

“BUNU YAPMAK İSTEMİYORUM”

Karavanına geri dönüp menajerine ne kadar rahatsız hissettiğini söylediğini anımsadı:

Karavanımda ağlıyordum. 'Bunu yapmak istemiyorum. Kirli hissettiriyor. Her yere seks eklemeye çalışıyorlar gibi geliyor' diyordum.

Dizide Brooke rolünü canlandıran Bush da yazarların "durup dururken olayları süper yükselttiğini" hissettiğini onayladı.

“KENDİMİ HAYAT KADINI GİBİ HİSSETTİM”

Burton, "Kendimi hayat kadını gibi hissettim. 'Para için birini öpüyorum. Bunu yapmak için para alıyorum, performatif bir şey gibi' dediğim ilk an buydu" dedi.

Kendinize 'Ben bir bakıma seks işçisi miyim? Bu, OnlyFans'in 2003'teki hali mi?' dediğiniz bir ahlak meselesi oluyor.

Burton, menajerinin yanı sıra saç ve makyaj ekibinin desteğinin kendine güvenini yeniden kazanmasına ve sahneyi tamamlamak için geri dönmesine yardımcı olduğunu söyledi:

Kamera arkasındaki dostluklarımı gerçekten güçlendiren bir kız kardeşlik anıydı.

