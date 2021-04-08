OnePlus 9 ailesi önemli bir güncelleme aldı

OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro, OxygenOS 11.2.3.3 güncellemesini alıyor. Yeni yazılım sürümü, pil ömrünü uzatıyor ve iki telefondaki kamera deneyimini geliştiriyor. OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro için OxygenOS 11.2.3.3 güncellemesi ayrıca sistem düzeyinde iyileştirmeler ve ağ geliştirmeleri taşıyor. En son güncellemenin yayınlanmasıyla, OnePlus 9 serisi, mart ayındaki lansmanından bugüne kadar üç yazılım güncellemesi aldı.

Söz konusu güncelleme şu anda Hindistan’da OnePlus 9 Pro için piyasaya sürülüyor. Kuzey Amerika ve Avrupa Hindistan'ın hemen arkasından gelecek olan bölgeler. OnePlus 9 güncellemesi de yakında gelecek. 3.3.3’teki ana iyileştirmeler, kamera ve bekleme modunda güç tüketiminin azaltılmasıyla ilgiliydi. Güncellemenin geri kalanı kararlılığı iyileştirmeye odaklanmış. Bir kullanıcı güncellemeyle pil boşaltma sorununun gerçekten çözüldüğünü bildirdi. Ancak bir diğeri kameranın hala biraz geciktiğini söylüyor.

İŞTE GÜNCELLEMENİN DETAYLARI

Sistem kısmında pil ömrünü uzatmak için güç tüketimi performansı iyileştirildi. Bilinen sorunlar düzeltildi ve sistem kararlılığı iyileştirildi. Kamera kısmında çekim ve kayıt deneyimini iyileştirdi. Ağa gelirsek Telekomünikasyon işlevlerinin kararlılığı iyileştirildi. WLAN iletim performansı ve kararlılığı iyileştirildi.

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