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  4. OnePlus 9 Pro tanıtıldı! İşte Hasselblad iş birliği ile doğan telefonun özellikleri

OnePlus 9 Pro tanıtıldı! İşte Hasselblad iş birliği ile doğan telefonun özellikleri

23.03.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnePlus 9 Pro sonunda üstündeki sır perdesini kaldırdı. Gerek OnePlus sosyal medya hesapları gerekse de OnePlus CEO'su Pete Lau'nun paylaşımları ile birçok özelliği belli olan OnePlus 9 Pro, ilgi çekici özelliklere sahip. İşte OnePlus 9 Pro'nun özellikleri.

OnePlus 9 Pro tanıtıldı! İşte Hasselblad iş birliği ile doğan telefonun özellikleri

OnePlus'ın OnePlus 9 serisi için 23 Mart'ı işaret etmesinin üzerinden günler geçti. Fakat firma, bu dönemde tabiri caizse yerinden duramadı ve OnePlus 9, OnePlus 9 Pro ve OnePlus Watch'ın özelliklerine dair pek çok bilgi paylaştı. Hatta bu paylaşımlar, ''lansmana gerek kalmadı'' yorumlarına yol açtı. Takvimlerin 23 Mart saat 17:00'ı göstermesiyle birlikte ise OnePlus, OnePlus 9 serisi için hazırladığı etkinliği başlattı. Böylece OnePlus 9 ve OnePlus Watch ile birlikte OnePlus 9 Pro görücüye çıktı.

OnePlus 9 Pro özellikleri

ONEPLUS 9 PRO ÖZELLİKLERİ

OnePlus 9 Pro'da QHD+ çözünürlüğünde, uyarlanabilir 120 Hz ekran yenileme oranına sahip, 6.7 inç büyüklüğünde LTPO bir ekran var. OnePlus bu ekranı Fluid Display 2.0 olarak adlandırıyor. Telefon Snapdragon 888 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemciye 8 GB / 12 GB RAM ve 128 GB/256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 OnePlus 9 Pro tarafından destekleniyor. OnePlus 9 Pro 4500 mAh pil ile geliyor ve bu pil 65W hızlı şarj desteğine ek olarak, 50W kablosuz şarj desteğine sahip.

OnePlus 9 Pro kamera

Hasselblad iş birliği ile geliştirilen OnePlus 9 Pro'nun kameraları, telefonun en öne çıkan yanlarından biri. Telefon, 50 MP'lik ultra geniş açılı bir kameraya sahip. Bu kameraya Sony IMX 789 sensör ile güçlenen 48 MP'lik ana kamera, 8 MP'lik telefoto kamera ve 2 MP'lik monokrom kamera eşlik ediyor. Ön kamera ise 16 MP çözünürlüğünde.

ONEPLUS 9 PRO FİYATI

OnePlus 9 Pro fiyatı etkinlik sırasında açıklandı. Buna göre telefonun 8 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanına sahip modeli 899 euro'dan, 12 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanına sahip modeli ise 999 euro'dan satışa sunulacak.

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akıllı telefon
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