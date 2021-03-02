HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. OnePlus 9 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı

OnePlus 9 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı

02.03.2021 09:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
OnePlus 9 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı

Söylentiler, seride üç model olacağını bildirmişti. Oneplus 9 Pro, OnePlus 9 ve adı doğrulanmayan ancak OnePlus 9E, OnePlus 9 Lite ve OnePlus 9R olarak anılan üçüncü bir model söz konusu. OnePlus 9 Pro’nun temel özelliklerini ortaya çıkaran yeni bir sızıntı ortaya çıktı.

OnePlus geçen yıl bir OnePlus 8T Pro piyasaya sürmedi. Bu nedenle OnePlus 9 Pro için büyük değişiklikler söz konusu. Bu yeni sızıntı habere dayanarak, değişikliklerin en azından kamera bölümünde olduğu ortaya çıktı. Haber, Yunan yayını Techmaniacs.gr’den geldi. Cihazın Hakkında bölümünün ve bir dizi ayrıntı içeren kamera uygulamasının ekran görüntülerini paylaştılar.

ONEPLUS 9 PRO ÖZELLİKLERİ

İlk görüntüde ortaya çıkan ilk detay, OnePlus 9 Pro cihazının, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç AMOLED ekrana sahip olması. Cihaz, 8GB RAM ve 128GB depolama alanı ile eşleştirilmiş bir Snapdragon 888 işlemciye sahip olacak. Tabii ki, depolama genişletmesi için destek yok.

Görüntü ayrıca OnePlus 9 Pro’nun dört arka kameraya sahip olacağını gösteriyor. 48MP + 50MP + 8MP + 2MP. Ekran görüntüsü ön kameranın özelliklerini söylemiyor. Ancak telefonun görüntüsünden tek bir ön kamerası olacağını görebiliyoruz. OnePlus 9 Pro’nun Android 11 ile kutudan çıkacağı da ortaya çıkmış oldu.

Diğer iki bilgi ise, kamera uygulamasının yeniden tasarlanması. Ayarlar menüsüne artık mevcut modellerde olduğu gibi üstten değil alttan erişilebiliyor. Video için yeniden tasarlanan ayarlar menüsü, kullanıcıların kare hızları, çözünürlükler ve en boy oranları arasında geçiş yapmasına olanak tanıyacak. Yakından bakarsanız, ekran görüntüsünün OnePlus 9 Pro’nun saniyede 30 karede 8K video kaydını ve saniyede 120 kare 4K video kaydını desteklediğini gösterdiğini göreceksiniz. Cihaz hakkında hala bilinmeyen detaylar var ancak şimdilik bilinenler bunlardan ibaret.

2021 Kia Ceed fiyatları belli oldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüm bildiklerinizi unutun: Güzellik kraliçesi 33 yaşında, 2 çocuk annesi Tüm bildiklerinizi unutun: Güzellik kraliçesi 33 yaşında, 2 çocuk annesi
Karşınızda Moto G Watch ve Moto OneKarşınızda Moto G Watch ve Moto One
Twitter giriş işlemleri, telefondan ve bilgisayardan nasıl girilir?Twitter giriş işlemleri, telefondan ve bilgisayardan nasıl girilir?
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca koronavirüs risk haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Koca koronavirüs risk haritasını paylaştı

Çin futbolu batıyor! Kulüp kapandı! Yıldızlar ayrılıyor

Çin futbolu batıyor! Kulüp kapandı! Yıldızlar ayrılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

İçişleri Bakanlığı'ndan kontrollü normalleşme genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan kontrollü normalleşme genelgesi

Bir süredir kayıp olan eski sporcu ölü bulundu!

Bir süredir kayıp olan eski sporcu ölü bulundu!

Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları

Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Diğer Haberler

Vivo S9 5G akıllı telefonun tanıtım videosunu yayınladı

Vivo S9 5G akıllı telefonun tanıtım videosunu yayınladı

Apple iPad Pro 2021 bu ay resmiyet kazanabilir

Apple takipçilerine müjde! Bu ay resmiyet kazanabilir

Apple iPad Pro 2021 bu ay resmiyet kazanabilir

Apple takipçilerine müjde! Bu ay resmiyet kazanabilir

Microsoft Surface Duo 2 için start verildi

Microsoft Surface Duo 2 için start verildi

Facebook gözlük üreticileriyle işbirliği yapacak

İşte Facebook'un yeni hedefi!

Realme GT 5G testte ortaya çıktı

Yeni amiral testte göründü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.