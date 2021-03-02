OnePlus 9 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı

OnePlus geçen yıl bir OnePlus 8T Pro piyasaya sürmedi. Bu nedenle OnePlus 9 Pro için büyük değişiklikler söz konusu. Bu yeni sızıntı habere dayanarak, değişikliklerin en azından kamera bölümünde olduğu ortaya çıktı. Haber, Yunan yayını Techmaniacs.gr’den geldi. Cihazın Hakkında bölümünün ve bir dizi ayrıntı içeren kamera uygulamasının ekran görüntülerini paylaştılar.

ONEPLUS 9 PRO ÖZELLİKLERİ

İlk görüntüde ortaya çıkan ilk detay, OnePlus 9 Pro cihazının, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç AMOLED ekrana sahip olması. Cihaz, 8GB RAM ve 128GB depolama alanı ile eşleştirilmiş bir Snapdragon 888 işlemciye sahip olacak. Tabii ki, depolama genişletmesi için destek yok.

Görüntü ayrıca OnePlus 9 Pro’nun dört arka kameraya sahip olacağını gösteriyor. 48MP + 50MP + 8MP + 2MP. Ekran görüntüsü ön kameranın özelliklerini söylemiyor. Ancak telefonun görüntüsünden tek bir ön kamerası olacağını görebiliyoruz. OnePlus 9 Pro’nun Android 11 ile kutudan çıkacağı da ortaya çıkmış oldu.

Diğer iki bilgi ise, kamera uygulamasının yeniden tasarlanması. Ayarlar menüsüne artık mevcut modellerde olduğu gibi üstten değil alttan erişilebiliyor. Video için yeniden tasarlanan ayarlar menüsü, kullanıcıların kare hızları, çözünürlükler ve en boy oranları arasında geçiş yapmasına olanak tanıyacak. Yakından bakarsanız, ekran görüntüsünün OnePlus 9 Pro’nun saniyede 30 karede 8K video kaydını ve saniyede 120 kare 4K video kaydını desteklediğini gösterdiğini göreceksiniz. Cihaz hakkında hala bilinmeyen detaylar var ancak şimdilik bilinenler bunlardan ibaret.

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