Online duruşmaya yarı çıplak katıldığı için görevinden uzaklaştırılan yargıç müstehcen pozlarını paylaşmaya devam ediyor! “Kötü enerjileri unuttum”

Kolombiyalı yargıç Vivian Polania, geçtiğimiz Kasım ayında sigara içerken yatağında yarı çıplak uzanmış bir halde online duruşmaya katılmıştı. Kamerasının açık olduğunu fark etmeyen yargıç eyleminden sonra görevinden uzaklaştırılmıştı. Yargıçlık görevinin askıya alınmasından sonra 410 bin takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabına seksi pozlarıyla dönüş yapan isim “Kötü enerjileri unuttum” diyerek imza attığı skandal görüntüleri unuttuğunu söyledi.

ÜÇ AY SÜREYLE UZAKLAŞTIRILDI

Norte de Santander'deki Adli Disiplin Komisyonu'na göre Polania, birkaç idari yönetmeliği ihlal ettiği tespit edildikten sonra geçen yılın sonlarında üç ay süreyle askıya alınmıştı. 34 yaşındaki yarı giyinik yargıç, bir arabanın bombalanmasıyla ilgili bir duruşmayı izlerken bir Zoom görüşmesine iç çamaşırıyla katılmıştı. Olayla ilgili bir soruşturma, Polania'nın kamerasını duruşma sırasında yaklaşık bir saat boyunca kapalı tuttuğunu ve ardından kazayla açtığını ortaya çıkardı. Duruşmadaki bir avukat daha sonra Polania'ya kamerasının açık olduğunu bildirdi ve kamerayı hızla tekrar kapatmasını istedi.

Olayın ardından Polania yargıçlık mesleğine geri dönmek istemedi ve ücretsiz izne ayrıldığı belirtildi. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan isim kısa sürede ise fenomene dönüşmeyi başardı.