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"Önünde iki seçenek var" Ekrem İmamoğlu'nun yakın ekibinden dikkat çeken sözler 'Ya genel başkan olacak ya da...'

03.08.2023 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimden sonra CHP'de başlayan gerginlik, değişim tartışmalarıyla beraber sürüyor. Siyasette dikkat çeken yeni gelişmeler olurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın ekibinden isimler, İmamoğlu'nun 10 Ağustos’a kadar bir yol haritası açıklayacağını ifade etti. Delege çoğunluğunun Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği belirtilse de ekip arkadaşları İmamoğlu için "Ya CHP’nin genel başkanı olacak ya da kendisiyle beraber yol yürüyebilecek birisini bulacak o genel başkan olacak" şeklinde konuştu.

"Önünde iki seçenek var" Ekrem İmamoğlu'nun yakın ekibinden dikkat çeken sözler 'Ya genel başkan olacak ya da...'

Seçimlerin ardından CHP'de yaşanan hareketlilik siyaset gündeminde kendine geniş yer buluyor. Değişim çağrılarının yükseldiği partide İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hamleleri de merak ediliyor. Son olarak İmamoğlu cephesinden dikkat çeken bir yol haritası geldi.

"ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK VAR"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; İmamoğlu’nun yakın ekibinden bir kaynak açıklama yaptı ve “Önünde iki seçenek var. Ya CHP’nin genel başkanı olacak ya da kendisiyle beraber yol yürüyebilecek birisini bulacak o genel başkan olacak. İkinci ihtimalde kendisi İBB adayı olacak. Günü geldiğinde hâlâ kamuoyunda sevilen, popüler, beğenilen bir siyasi karakterse de Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyordur. Başka alternatif zaten yok” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’na yakın isimler, yol arkadaşı olacak ismin ise parti üzerinde, partinin üyeleriyle ilgili akla, bilime dayalı araştırmalar yapılarak ve o araştırmalardan çıkan sonuçlara göre hareket edilerek seçileceğini belirtti.

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"İMAMOĞLU BU MESELENİN KOLTUK MESELESİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ"

İmamoğlu’nun koltuk derdinde olmadığı vurgulanırken “İmamoğlu bu meselenin koltuk meselesi olmadığını söyledi. Öyle biri olmuş olsaydı seçimden hemen sonra haydi olağanüstü kurultaya gidelim haydi imza toplayalım haydi genel başkan seçelim moduna girerdi ve genel başkan olurdu. Ancak İmamoğlu öyle yapmadı. 4 kere genel başkanla görüştü, defalarca telefonda görüştü, 'bu süreci beraber yürütelim' dedi. Kamuoyuyla duygularını paylaştı, bu konudaki görüşlerini topladı, 100 binden fazla insanın görüş beyan ettiği bir platform kurdu” şeklinde değerlendirme yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu CHP

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