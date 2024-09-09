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Onur Buldu ve Ecem Erkek döndü Alper Kul ayrıldı! Güldür Güldür'de üzen veda

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.09.2024 08:31
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Güldür Güldür Show yeni sezona hazırlıklarını yaparken Ecem Erkek ve Onur Buldu'nun döneceği haberi programı izleyenleri mutlu etmişti. Ancak bomba bir isim ise ayrılık kararı aldı.

Onur Buldu ve Ecem Erkek döndü Alper Kul ayrıldı! Güldür Güldür'de üzen veda

11 sezondur ekranda olan 'Güldür Güldür Show' ekibi, yeni sezonun tanıtım afişi için bir araya geldi. Ekip olarak kamera karşısında poz veren oyuncuların eğlenceli anları objektiflere yansıdı.

Onur Buldu ve Ecem Erkek'in döndüğü Güldür Güldür'de bir kişinin çekimlerde olmadığı dikkat çekti. Sosyal medyada "Alper Kul Güldür Güldür Show'dan ayrıldı mı?" sorusu soruldu.

Ekran Alıntısı

Alper Kul, Güldür Güldür Show'dan ayrıldığını sosyal medyadan açıkladı. Alper Kul ayrılık kararını, Instagram hesabında yaptığı şu açıklamayla duyurdu:

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"Canlarım benim. Alkışınız, eğlenceniz bol olsun. Turneler kolay geçsin, anılar efsanevi olsun. Efendim ben bu sezon Güldür Güldür ailemle birlikte ekranlarınızda olamayacağım. Affınıza sığınarak, bu seneyi pas geçiyorum. Tüm ekibimi ve izleyicilerimizi hasretle, sevgiyle ve hürmetle kucaklıyorum."

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Aylin Kontente ise eşinden ayrı olarak ilk kez Güldür Güldür sahnesinde yer alacak.

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Alper Kul Onur Buldu güldür güldür show
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