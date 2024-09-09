Onur Buldu ve Ecem Erkek döndü Alper Kul ayrıldı! Güldür Güldür'de üzen veda

11 sezondur ekranda olan 'Güldür Güldür Show' ekibi, yeni sezonun tanıtım afişi için bir araya geldi. Ekip olarak kamera karşısında poz veren oyuncuların eğlenceli anları objektiflere yansıdı.

Onur Buldu ve Ecem Erkek'in döndüğü Güldür Güldür'de bir kişinin çekimlerde olmadığı dikkat çekti. Sosyal medyada "Alper Kul Güldür Güldür Show'dan ayrıldı mı?" sorusu soruldu.

Alper Kul, Güldür Güldür Show'dan ayrıldığını sosyal medyadan açıkladı. Alper Kul ayrılık kararını, Instagram hesabında yaptığı şu açıklamayla duyurdu:

"Canlarım benim. Alkışınız, eğlenceniz bol olsun. Turneler kolay geçsin, anılar efsanevi olsun. Efendim ben bu sezon Güldür Güldür ailemle birlikte ekranlarınızda olamayacağım. Affınıza sığınarak, bu seneyi pas geçiyorum. Tüm ekibimi ve izleyicilerimizi hasretle, sevgiyle ve hürmetle kucaklıyorum."

Aylin Kontente ise eşinden ayrı olarak ilk kez Güldür Güldür sahnesinde yer alacak.