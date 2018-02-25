Onur Büyüktopçu: Burun estetiği yaptırdım

Onur Büyüktopçu, konuk olduğu Bir Hülya Avşar Sohbeti' programında nasıl fenomen olduğunu ve estetiğe karşı olmadığını belirtti.

“SEN YARATTIN BEN NEDEN BOZAYIM”

Estetiği karşı olmadığını ve burun estetiği yaptırdığını belirten Onur Büyüktopçu şu ifadeleri kullandı: “Burnum çok kemerliydi, çok özgüvensizdim. Ayna karşısına geçtiğimde Allah’ım şu burnum birden değişsin derdim. Sonra Allah’ım sen yarattın bunu, ben neden bozayım’ dedim.

“ŞİMDİ Kİ AKLIM OLSA…”

Ama sonra oyunculuk ilgili görsel bir iş yapmaya başladığımda, eski burnumla bir senede beş reklam çektim. Burnumu yaptırdım, reklam hayatım bitti. Ben kemerli burnu yakıştıramadım kendime 20’li yaşların başındaydım, şimdiki aklım olsa yaptırır mıydım bilemiyorum” ifadelerine yer verdi.

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