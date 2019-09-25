MAGAZİN

Onur Saylak ve Barış Arduç karşı karşıya

DİZİ HABERLERİ  | 25.09.2019 10:59 | Son Güncelleme

Ay Yapım imzalı, Star TV’de ekranlara gelen ‘Kuzgun’, yeni sezona bambaşka bir hikayeyle başladı. Onur Saylak’ın karakteri Ferman’ın kadroya dahil olmasıyla kartların yeniden dağıtıldığı dizide Barış Arduç’un hayat verdiği Kuzgun ile Ferman arasında yaşanacak güç savaşı, gerilimi tırmandıracak.

Senaryosunu Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz’ın yaptığı, 2. sezon dünyasını Ali Bilgin’in kurduğu ve Fikret Kadıoğlu ile Murat Aksu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Kuzgun’da yepyeni bir savaş başlıyor. Barış Arduç ile bu sezon kadroya dahil olan Onur Saylak’ın izleyici karşısına iki düşman olarak çıktığı dizinin yeni bölümlerinde ikili arasındaki güç oyunları ekran başındakileri soluksuz bırakacak.

Onur Saylak

Dizinin bu akşam yayınlanacak bölümünde izleyiciler, ikiliyi ilgilendiren ve büyük bir fırtınanın kopmasına sebep olacak geçmişten gelen bir sırrı öğrenecekler. Arduç’un hayat verdiği Kuzgun ile Saylak’ın canlandırdığı Ferman arasındaki mücadelenin her anında birbirinden daha tehlikeli yepyeni hamleler gerçekleşecek.

Burcu Biricik’in oynadığı Dila karakterinin etkisiyle birlikte iki taraf arasındaki gerilim daha da büyüyecek. Tansiyonun tırmanacağı, aşkın daha da hissedileceği ‘Kuzgun’un yeni bölümü, bu akşam saat 20:00’da Star TV’de ekranlara gelecek.

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
Savaşçı'dan tüyleri diken diken eden fragman!Savaşçı'dan tüyleri diken diken eden fragman!
Mucize Doktor'da Ali Vefa'yı yıkan olay!Mucize Doktor'da Ali Vefa'yı yıkan olay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kuzgun onur saylak Barış Arduç

En Çok Okunan Haberler

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

Erdoğan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

Erdoğan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

Trump'ın azledilmesi için harekete geçtiler!

Trump'ın azledilmesi için harekete geçtiler!

ABD'de ortalık karıştı! Trump sosyal medyadan bombardımana tuttu

ABD'de ortalık karıştı! Trump sosyal medyadan bombardımana tuttu

Bomba iddia! Onlar gitti yerine ünlü isim geliyor!

Bomba iddia! Onlar gitti yerine ünlü isim geliyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Kızınız babamın sevgilisi ama kocamla yattı'

'Kızınız babamın sevgilisi ama kocamla yattı'

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ver Elini Aşk son bölüm izle: 2. bölüm ile yalandan da olsa evlilik!

Ver Elini Aşk son bölüm izle: 2. bölüm ile yalandan da olsa evlilik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Savaşçı 4. yeni sezondan tüyleri diken diken eden fragman! Savaşçı dizisi ne zaman başlayacak?

Savaşçı'dan tüyleri diken diken eden fragman!

Mucize Doktor'da Ali Vefa'yı yıkan olay! Mucize Doktor 3. yeni bölüm fragmanı izle!

Mucize Doktor'da Ali Vefa'yı yıkan olay!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Hızır ve Sevda aşkı damga vurdu! EDHO yeni sezon 140. son bölüm izle!

EDHO'da Hızır yeni aşkını buldu!

Kadın dizisi 65. yeni bölümden çarpıcı fragman! Hatice öldü mü? Kadın yeni sezon ne zaman başlıyor?

Kadın dizisinden çarpıcı fragman! Kim öldü?

Sevgili Geçmiş dizisinden ilk kareler yayınlandı! Sevgili Geçmiş konusu nedir, oyuncuları kimler?

İddialı diziden ilk kareler yayınlandı!

Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sunduğu 2. Sayfa programı yayından kaldırıldı

Bomba iddia! Onlar gitti yerine ünlü isim geliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.