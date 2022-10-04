Müzisyen Onur Şener cinayeti Türkiye'yi sarstı | Dikkat çeken görüntüler ve paylaşımlar! Birlikte tatil yapmışlar: Ali'nin bordroyu...

Ankara'da yaşanan müzisyen Onur Şener cinayeti Türkiye'nin kanını dondurdu. Çayyolu'nda bulunan bir eğlence mekanında, istedikleri şarkıyı bilmediğini söyleyen Şener'le tartışan 3 kişi, mekan çıkışında Şener'i, kırdıkları şişeyle yaraladı. Kamu kurumlarında çalıştığı öğrenilen ve mekana 2 kadın arkadaşlarıyla gelen İlker Karakaş, Ali Gündüz ve Semih Soyalp, müzisyen Şener'i boğazından ve yüzünden yaraladı. Vahşet sonrası Şener, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken 3 kişi ise tutuklandı. Yaşananlar, başta sanat camiası olmak üzere Türkiye'yi ayağa kaldırırken olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı...

"BENİM İSTEDİĞİM GİBİ SÖYLE" TARTIŞMASI

Eğlence mekanına iki kadın arkadaşlarıyla gelen, kamu kurumlarında çalıştıkları öğrenilen Ali Gündüz (36), Semih Soyalp (36) ve İlker Karakaş (35), o sırada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den (45) istek parçada bulundu. Edinilen bilgiye göre solist Onur Şener'in şarkıyı kareoke tarzında söylemesi üzerine İlker Karakaş, kareoke yapmadan şarkıyı kendisinin istediği biçimde söylemesi için ısrar etti. Bunun üzerine Şener, İlker Karakaş'a işine karışmamasını söyledi.

İLERLEYEN SAATLERDE SALDIRDILAR

İstek parça tartışması büyüyerek kavgaya dönüşürken müşteri ve çalışanların araya girmeysiyle olay kapandı. Ancak ilerleyen saatlerde yine aynı kişiler, evine gitmek üzere mekandan çıkan Şener'e saldırdı. Ellerindeki şişeler kırarak saldıran 3 kişi, Şener'i boğazından ve yüzünden yaralı. Kız babası olduğu öğrenilen Şener, hastanede hayatını kaybetti.

3 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİ SERBEST KALDI

Yaşanan vahşet sonrası İlker Karakaş, Ali Gündüz ve Semih Soyalp 'kasten öldürme' suçundan çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklandı. Diğer 2 şüpheli Jale E. ve Gözde G, ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI! DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Mekanda, cinayeti işleyen kişilerle birlikte olan ve serbest bırakılan Jale E. ifadesinde hiç kimseyle teması olmadığını ve arbededen uzak durduğunu söylerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Jale E.'nin, olaydan iki gün önce sosyal medyada yaptığı paylaşımda, katil zanlılarından Ali Gündüz'ü kastederek, "Beyaz yakalı diyebilir miyiz? Ali'nin bordroyu öğrendikten sonra tutmayan dizlerim de diyebiliriz" dediği dikkat çekti.

Ayrıca yine Jale E.'nin, başka bir paylaşımında ise yine aynı kişiyle tatile çıktığı öne sürüldü.



