Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Demet Özdemir üzerinde mini servet ile geziyor!

Demet Özdemir sevgilisi Oğuzhan Koç ve geçtiğimiz aylarda aşk yaşamaya başlayan arkadaşları Aslı Bekiroğlu ile Çağrı Telkıvıran ile tatile çıktı. Tatil için soluğu Kaş'ta alan oyuncular gerek tekne turları gerekse kiraladıkları evde deniz ve güneşin tadını çıkardılar.Önceki gün tatilleri biten ünlü çiftler dönüş yoluna tuttular. Oyuncu Özdemir, döner dönmez ayna karşıladığı pozuyla dikkatleri üzerine çekerken, kombinin fiyatını öğrenenlere şok yaşattı.

MİNİ SERVET DEĞERİNDE KOMBİN

Demet Özdemir, yakın dostu Yağmur Tanrısevsin ile ayrılığının ardından, eski eşi Oğuzhan Koç ile beraber olması ile magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 2021 yılının çok konuşulan çiftleri arasında yer alan Oğuzhan Koç ile Demet Ödemir, geçtiğimiz hafta çıktıkları tatillerini önceki gün sonlandırıp dönüş yoluna geçtiler. Tatilin tadını çıkaran ikili sık sık romantik anlar yaşamalarıyla objektiflere takıldı.

Tatilden dönen çiftten Özdemir, döner dönmez ayna karşısına geçerek kot şortu ve kırmızı mayosu ile fotoğraf yayınladı. Fotoğrafta makyajsız olmasıyla herkesi büyüleyen Özdemir, üzerindeki kombinin fiyatı ile de dudak uçuklattı. Özdemr yalnızca kırmızı mayosu ve spor ayakkabılarına 13 bin lira ödemiş. Bu fiyatı duyan takipçilerini şaşırtan Özdemir'in pahalı zevkleri herkesi şok etti.