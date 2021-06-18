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Oppo F19 ailesine yeni renk seçenekleri geldi

18.06.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oppo, F serisi ailesinin 10 milyon kullanıcısı olduğunu duyurdu ve şirket, bu dönüm noktasını kutlamak için Hindistan’da sırasıyla Space Silver ve Fantastic Purple renklerinde F19 ve F19 Pro’yu piyasaya sürdü.

Oppo F19 ailesine yeni renk seçenekleri geldi

Oppo F serisi, markanın Hindistan’daki en popüler serilerinden biri. Şirket, Hindistan’da 10 milyondan fazla F serisi cihaz satmayı başardı. Bu dönüm noktasını kutlamak için şirket, Oppo F19 serisi için iki yeni renk çeşidi duyurdu. Oppo F19 ve Oppo F19 Pro, mevcut renk seçeneklerine ek olarak artık Space Silver ve Fantastic mor renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Ayrıca şirket, Oppo F19 serisinin satın alınmasıyla ilgili birkaç teklif de duyurdu. Gelin yeni fırsatlara bir göz atalım.

İŞTE OPPO'NUN TEKLİFLERİ

Oppo’nun Hindistan'daki müşterilerine sunduğu ürünlerle ilgili fırsatlar ve teklifler dikkat çekici olabilir. 16 Haziran 2021’den 30 Haziran 2021’e kadar F19 satın alan müşteriler 1.000 INR (14 dolar/11 euro) indirim alırken, mevcut kullanıcılar F19 serisi akıllı telefon satın aldıklarında Ücretsiz Çift Koruma Garantisi alacaklar.

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Anlaşmalı bir bankanın kartını kullanarak herhangi bir F serisi akıllı telefon satın alınırsa, 2.000 INR’ye (28 dolar/22 euro) kadar para iadesi alınabilecek. Ek olarak, Oppo Band Style ve Enco W51 TWS kulaklıklar da 30 Haziran 2021’e kadar indirimli olacak ve bunları sırasıyla 2.499 INR (35 dolar/30 euro) ve 3.999 INR (55 dolar/45 euro) karşılığında satın alınabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Hindistan
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