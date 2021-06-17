Oppo Reno6 Pro+, lansman öncesi küresel pazar için onaylandı

Reno6 Pro+, FCC tarafından onaylandı, bu da küresel lansmanının çok uzakta olamayacağı anlamına geliyor. Reno6 ve Reno6 Pro’nun küresel sahnede Pro+’ya katılıp katılmayacağı şu anda belli değil, ancak katılmaması için hiçbir neden görmüyoruz.

RENO6 PRO+'IN ÖZELLİKLERİ DE GÖRÜNDÜ

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Reno6 Pro+, Android 11 tabanlı ColorOS 11.3 sistemini çalıştıracak. Cihaz ayrıca 4.500 mAh pil, 160,8 x 72,5 x 7,99 mm boyutları ve 188 g ağırlığı ile FCC’de göründü. Çinli Reno6 Pro+ tamamen aynı özelliklere sahip olduğu özelliklerin bu şekilde karşımıza çıkması sürpriz olmadı. Bu nedenle, iki model arasındaki diğer her şeyin aynı olmasını bekleniyor.

Eğer durum buysa, yakında uluslararası olarak piyasaya sürülecek olan Oppo Reno6 Pro+, Snapdragon 870 yonga seti, 6.55 inç 1080×2400 90 Hz AMOLED ekran, 8/12 GB RAM, 128/256 GB depolama alanı, dörtlü arka kamera kurulumu (50 MP ana, 13 MP tele, 16 MP ultra geniş, 2 MP makro) ve 32 MP selfie kamerası ile gelecek diyebiliriz.

Oppo Reno6+ Çin versiyonu 50 Megapiksel IMX766 sensörlü ana kamera sunuyor ve oldukça etkileyici kareler yakalayabiliyor. Bu kameraya ek olarak 16 Megapiksel ultra geniş açı, 13 Megapiksel telefoto ve 2 Megapiksel derinlik sensörü telefonda yer alıyor. Son olarak ağırlık kısmında 188 gramlık bir değere sahip olan cihaz, 7.99mm kalınlığa sahip. Cihazın uluslararası versiyonu da yüksek ihtimal aynı özelliklere sahip olacak. Cihazın özellikleri kesinleşmiş olarak çok yakında belli olacaktır.

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