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OPPO Find X4’e 80W hızlı şarj iddiası

20.11.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

80W hızlı şarj özelliğinin yakında çıkacak tüm OPPO Find serisi telefonlarda mevcut olup olmayacağını söylemek için henüz çok erken. Mevcut piyasa trendlerine göre hareket edecek olsak da, özellik büyük olasılıkla amiral gemisi Find X4 Pro varyantı için ayrılacak.

OPPO Find X4’e 80W hızlı şarj iddiası

Digital Chat Station’dan gelen önceki raporlar, OPPO Find X4 Pro’nun 3216 x 1440 çözünürlüğe sahip 6,7 inç ekranla geleceğini iddia etmişti. Find X3 ve Find X3 Pro’ya çok benzer şekilde 120Hz yenileme hızına sahip olacak. Buna ek olarak Digital Chat Station, Find X4 hattından bir telefonun 50MP Sony IMX766 birincil kamera, 2x’e kadar optik yakınlaştırma yapabilen 13MP telefoto kamera ve 3MP mikroskobik kamera ile geleceğine dair de ipucu vermiş oldu.

Ayrıca yaklaşan OPPO amiral gemisinin, 2021’in sonundan önce ortaya çıkmasını umduğumuz Qualcomm Snapdragon 898 yonga setine sahip olmasını bekliyoruz. Oppo Find X4 serisi akıllı telefonların, Samsung Galaxy S22 ile birlikte 2022’nin başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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