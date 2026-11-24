Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Bakan Gürlek'in paylaşımı şu şekilde:

HİÇBİR SUÇA VE SUÇ ÖRGÜTÜNE GEÇİT VERMEYECEĞİZ!

Toplumumuzun huzurunu ve vatandaşlarımızın güvenliğini hedef alan suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca yürütülen soruşturmalar kapsamında bugün birçok ilimizde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiştir.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada, “ARPA” isimli suç örgütünün 5 ilde 19 hücre yapılanması oluşturduğu ve soruşturma kapsamında yaklaşık 12 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilmiştir. 3 örgüt lideri, 32 yönetici ve 92 üyeden oluşan toplam 127 şüpheliye yönelik Denizli merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 1'i örgüt lideri, 13'ü örgüt yöneticisi olmak üzere 89 şüpheli yakalanmıştır. 38 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada, kamuoyunda “Yaramazlar” olarak bilinen suç örgütünün yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan banka hesaplarında yaklaşık 6,1 milyar TL işlem hacmi tespit edilmiştir. 106 şüpheliye yönelik Sakarya merkezli 15 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 79 şüpheli yakalanmıştır. Şüphelilerden 7'sinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlenmiştir. Yurt dışında olduğu tespit edilen 2 şüpheliyle birlikte toplam 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, 17 şüphelinin banka ve kripto para hesaplarında yaklaşık 3 milyar 500 milyon TL işlem hacmi tespit edilmiştir. Afyonkarahisar merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli yakalanmıştır. Yurt dışında olduğu tespit edilen 2 şüpheliyle birlikte toplam 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, 8 şüpheliyle bağlantılı yaklaşık 3 milyar TL işlem hacmi belirlenmiştir. Şüphelilerden birinin ceza infaz kurumunda bulunması, bir diğeri hakkında ise yakalama kararı olması nedeniyle 6 şüpheliye yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen yasa dışı bahis ve suç gelirlerini aklama soruşturmasında, 74 şüphelinin hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar TL işlem hacmi tespit edilmiştir. Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 59 şüpheli yakalanmıştır. Şüphelilerden 2'sinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlenmiş olup 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.

Soruşturmaları titizlikle yürüten Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, operasyonlarda görev alan kolluk birimlerimize ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Hiç kimse, yasa dışı faaliyetlerini farklı hesaplar ve karmaşık para transferleriyle gizleyerek adaletten kaçabileceğini düşünmesin. Suç örgütlerinin tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak, vatandaşlarımızın haklarını korumak ve sorumluların adalet önünde hesap vermesini sağlamak için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.