Oppo Reno 6 serisi Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak?

Şimdi ise bu modellerin Avrupa ve dolayısıyla Türkiye’de satışa sunulacağını söyleyebiliriz.

Aslında Reno 5 serisi çıkalı öyle çok fazla zaman geçmedi. Fakat Oppo Reno 6’nın çıkış hazırlıklarını sürdürürken Reno 5 modelleri ülkemize yeni gelmişti. Dolayısıyla Çinli hayranlar, Reno 6 için gün sayarken biz Reno 5 modelleriyle yeni tanışmıştık.

Aslında bu noktada Oppo’nun da bir tık aceleci davrandığını söyleyebiliriz. Zira pek çok telefon üreticisi yeni bir seri için bir yıl ayırıyor. Yani Reno 5 bu yıl çıktıysa, Reno 6’nın da önümüzdeki yıl çıkması beklenebilirdi.

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Fakat az önce de belirttiğimiz üzere Oppo bu alanda farklı bir strateji takip ediyor. Muhtemelen Reno 6 bu ay ya da önümüzdeki ay Türkiye’de de satışa sunulacaktır. Reno6 serisinin özellikleri itibarıyla Reno5’ten çok da farklı olmadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla fiyat tarafında da önemli bir farklılık olmayacaktır. Tabi ki bu bizim düşüncemiz. Yine de bekleyip göreceğiz.

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