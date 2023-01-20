Orduda 'sakal' yasağından sonra isyan bayrağını açtı! Putin'in kararı en büyük destekçisinin tepkisini çekti... Kadirov: Demek ki çok boş vakti var

Rus ordusunda uygulanan 'sakal, akıllı telefon ve tablet' yasağına tepkiler gelmeye devam ediyor. Karara gelen ilk eleştirilerden biri, "1960'lardan kalma saçma bir adet" sözleriyle paralı ordu Wagner'in lideri Yevgeny Prigozhin'e aitti. Çeçen lider Kadirov da Telegram hesabından yaptığı paylaşımla karara ilişkin tepkisini dile getirdi.

'PROVOKASYON' SUÇLAMASI

Milletvekili ve emekli Korgeneral Viktor Sobolev, yankı uyandıran yasağı savunurken "askeri disiplinin esaslarından biri" olduğunu ileri sürmüştü.

Ancak Kadirov, bu değerlendirmeyi "açıkça provokasyon" olarak hedef aldı ve şöyle ekledi:

"Anlaşılan o ki, Korgeneral Viktor Sobolev askeri yol yordamı düşünecek denli boş vakte sahip."

"DİNİ SEBEPLERDEN ÖTÜRÜ..."

Kadirov ayrıca çoğunluğu Müslüman olan askerlerinin sakal bırakmasının gerekçesi olarak dini nedenleri gösterdi.

