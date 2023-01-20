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Orduda 'sakal' yasağından sonra isyan bayrağını açtı! Putin'in kararı en büyük destekçisinin tepkisini çekti... Kadirov: Demek ki çok boş vakti var

20.01.2023 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rus ordusundaki 'sakal' yasağı, Putin'in en büyük destekçilerinden birine isyan bayrağını açtırdı. Savaşa dair keskin çıkışlarıyla gündeme gelen Çeçen lider, yasakla ilgili konuşan emekli korgeneral ve Rusya Parlamentosu’nun üyesi Viktor Sobolev'e "Demek ki bunları düşünecek kadar çok boş vakte sahip" dedi.

Orduda 'sakal' yasağından sonra isyan bayrağını açtı! Putin'in kararı en büyük destekçisinin tepkisini çekti... Kadirov: Demek ki çok boş vakti var

Rus ordusunda uygulanan 'sakal, akıllı telefon ve tablet' yasağına tepkiler gelmeye devam ediyor. Karara gelen ilk eleştirilerden biri, "1960'lardan kalma saçma bir adet" sözleriyle paralı ordu Wagner'in lideri Yevgeny Prigozhin'e aitti. Çeçen lider Kadirov da Telegram hesabından yaptığı paylaşımla karara ilişkin tepkisini dile getirdi.

'PROVOKASYON' SUÇLAMASI

Milletvekili ve emekli Korgeneral Viktor Sobolev, yankı uyandıran yasağı savunurken "askeri disiplinin esaslarından biri" olduğunu ileri sürmüştü.

Ancak Kadirov, bu değerlendirmeyi "açıkça provokasyon" olarak hedef aldı ve şöyle ekledi:

"Anlaşılan o ki, Korgeneral Viktor Sobolev askeri yol yordamı düşünecek denli boş vakte sahip."

"DİNİ SEBEPLERDEN ÖTÜRÜ..."

Kadirov ayrıca çoğunluğu Müslüman olan askerlerinin sakal bırakmasının gerekçesi olarak dini nedenleri gösterdi.

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Ramazan Kadirov

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