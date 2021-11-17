MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Orhan Gencebay koronavirüsü atlatmış! Sevim Emre açıkladı

Orhan Gencebay koronavirüsü atlatmış! Sevim Emre açıkladı

17.11.2021 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta sanatçı Orhan Gencebay'ın koronavirüse yakalandığı ve hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. Daha önce çıkan haberlerin gerçek dışı olduğunu savunan Sevim Emre, bu defa ise iddiaları doğruladı ve koronavirüsü atlattıklarını açıkladı. Sevim Emre paylaşımında "Bunu siz sevenlerimizden değil, kötülükle beslenenlerin, klavye delikanlılarının negatif enerjisini üstümüze çekmemek için açıklamadı. Aşılı olmamız nedeniyle hafif atlattık" dedi.

Orhan Gencebay koronavirüsü atlatmış! Sevim Emre açıkladı

Geçtiğimiz ay Orhan Gencebay'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Şişli'deki özel bir hastanede tedavi altına alındığı iddia edilmişti. Çıkan iddiaların ardından Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre sosyal medyadan yaptığı açıklama ile iddiaların doğru olmadığını açıklamıştı.

"YALAN HABERLERE İTİBAR ETMEYİN" DEMİŞTİ

Sevim Emre Çıkan haberlere istinaden bu açıklamayı yapıyorum. Orhan babanız gayet iyi maşallah. Kale gibi. Her sene olduğu gibi rutin kontrollerde. Yalan haberlere itibar etmeyin, sevgiler" ifadesine yer vermişti.

1024xauto

Orhan Gencebay yaşı ve sağlık durumu nedeniyle öncelikli grupta yer aldığı için geçtiğimiz Şubat ayında koronavirüs aşısını olmuştu.

Başlıksız-3

"KORONAYA YAKALANDIK"

Ancak Sevim Emre, bugün yaptığı açıklamada ise koronavirüs iddialarını doğruladı.

s1

Emre, "Gördüğüm lüzum gereği aşının önemini belirtmek için bu açıklamayı yapıyorum. Hala aşıya karşı olanlar var. Canlarım; Orhan Baba'nız ve ben bir ay önce korona oldu. Bunu siz sevenlerimizden değil, kötülükle beslenenlerin, klavye delikanlılarının negatif enerjisini üstümüze çekmemek için açıklamadı. Orhan Baba'nız katıldığı bir etkinlikte bu virüsü almış. Tabii ki ben de temaslı oldum. Çok korktum, kabus gibiydi. Organ Baba'nın kalp rahatsızlığı beni çok endişelendirdi ama şükürler olsun çok hafif atlattık. Aşılı olmamız ve benim erken hissetmem, Orhan Baba'nızı hemen hastaneye götürmem hastalığın kötü seyrini engelledi. Sağlık Bakanlığı'mızın ve doktorlarımızın özeni ile sağlığımıza kavuştuk. Rabbime şükürler olsun. Fahrettin Koca ve tüm sağlık çalışanlarının gösterdiği özene sonsuz teşekkürler. Aşı olun..." ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERPınar Deniz'in bu görüntüleri çok konuşulduPınar Deniz'in bu görüntüleri çok konuşuldu
PARTNER TRT ekranında büyük panik! Yarışmacı bir anda denize düştü TRT ekranında büyük panik! Yarışmacı bir anda denize düştü
Edis'in balmumu figürü Madame Tussauds İstanbul'daEdis'in balmumu figürü Madame Tussauds İstanbul'da
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Orhan Gencebay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hayranının yüzüne işemişti! Açıklama geldi

Hayranının yüzüne işemişti! Açıklama geldi

İzleyenlerin yüzü kızardı! Bütün sapkınlığı yayınladılar

İzleyenlerin yüzü kızardı! Bütün sapkınlığı yayınladılar

Emre Acun Ilıcalı'ya resti çekti!

Emre Acun Ilıcalı'ya resti çekti!

Roman vatandaşları kızdırmıştı! RTÜK affetmedi

Roman vatandaşları kızdırmıştı! RTÜK affetmedi

Herkes sırrınızı soracak! Ruj seçerken özellikle buna dikkat edin

Herkes sırrınızı soracak! Ruj seçerken özellikle buna dikkat edin

Hiç de zor değil! İşte adım adım payetli çanta yapmanın yolu

Hiç de zor değil! İşte adım adım payetli çanta yapmanın yolu

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Herkes bu sahneye kilitlendi! "Kalemine kurban be!"

Herkes bu sahneye kilitlendi! "Kalemine kurban be!"

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

Kavga sonrası mesajlar ifşa oldu! Ekinci yerine bakın kim geldi

Kavga sonrası mesajlar ifşa oldu! Ekinci yerine bakın kim geldi

Bahis sitesi itirafı! "Ayda yarım milyon..."

Bahis sitesi itirafı! "Ayda yarım milyon..."

Bikinili pozlarıyla kızlarını gölgede bıraktı

Bikinili pozlarıyla kızlarını gölgede bıraktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.