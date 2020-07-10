Orhan Gencebay rap müzik mi yapacak? Orhan Gencebay dünya için yazdığı yeni şarkısını ilk defa açıkladı

Haber Global ekranlarında yayınlanan Jülide Ateş'in sunduğu 40 programının bu haftaki konuğu usta sanatçı Orhan Gencebay oldu. Orhan Gencebay rap müzik unsurlarını da kullanacağı bir şarkı yapacağını söyledi.
Jülide Ateş'in "Son yıllarda rap müzik yükselişte. Bunu neye bağlıyorsunuz? Dedikodu adlı bir parçada rap yapacağınızın ipucunu vermişsiniz. Rap müzikle uğraşanların 'Mekanın sahibi geri döndü' sözünü sık kullandıklarını biliyoruz. Mekanın yeni sahibi Orhan Gencebay mı olacak?" sorusuna usta sanatçı şöyle yanıt verdi:
"Ben 'rap müziği yapacağım demedim. Rap karakterinden bazı notlarım var' dedim. Tuva karakterinde bir beste yapıyorum. Tuva bir Türk karakteridir. Tuva Orta Asya'da bir Türk ülkesidir. Arada da rap unsurlarını kullanacağım. Rap ayrı bir üsluptur. Gençlerimiz seviyorlar, batıdan ithal edilen bir modeldir" dedi.
Türk müziğinin çok büyük darbe yediğini ve bitme aşamasına geldiğini söyleyen Gencebay, "Rap müziğin sevilmesinin bir nedeni de Türk müziğinin çok büyük darbe yemesidir. Müziğimiz son derece zorda. Geçen yıl dünyada 300 bin civarı albüm yapılmış, Türkiye'de ise sadece 200. Dünyada en sonda gelen ülkelerden biriyiz. Böyle giderse Türk müziği ölür, şu an biz o aşamadayız. Yerli ve milli değerlerimizi kurtarmak zorundayız. Bu da telif haklarına bağlıdır. Devletimizin bu konuda yapması gereken çok şey var. Şu anda durum feci" ifadelerini kullandı.
Jülide Ateş'in "Bugünün Türkiye'sine şarkı yazsaydınız nasıl olurdu?" sorusuna da yanıt veren Gencebay "Ben sürekli yapıyorum zaten. Benim değerlerim bize ve ülkemize aittir. Sürekli arayıştayım. Şu anda dünya ortamıyla ilgili bir beste yaptım" sözleriyle yaptığı yeni besteyi ilk defa açıkladı. İşte Gencebay'ın yeni şarkısının sözleri:
"İsyankar değiliz, asi değiliz
Ekmeğimize bile göz dikenler var
Bu bir halk cinayetidir razı değiliz
Yaşamak hakkımızı gasp edenler var
Kirli ellerini çek dünyamızdan
Ruhunu paraya satan ey meçhul insan
Maksadın bizleri yok etmekse
Asıl sen yok olacaksın bedduamızdan
Ey insanlar, ey dünya!
İnsanlık yok oluyor
Sessiz mi kalcağız vahşet durmak bilmiyor
Hepimizi yaratan bir Allah değil mi?
Kardeşce birleşelim
Çare bizi bekliyor."
Orhan Gencebay, "Arabeskçi olarak anılmaktan rahatsız mısınız?" sorusuna ise "Arabesk kavramına saygım var. Bunu arabesk nedir diye sorduğunuzda bunu cevaplandırmayabilir. Birileri başarılı olan bizlere böyle bir laftalamak istiyor. Arabesk diye bir müzikte bir dal yoktur. Bunlar yakıştırmadır. Bu eski Mısır kültüründen geliyor. Klasik balade bile iki figürün adıdır. Karışık süsleme tarzıdır. Benim yaptığım çalışma Türk müziğidir. Arabesk değil" yanıtını verdi.
Programda "Neden canlı performans sergilemiyorsunuz?" sorusunu da cevaplayan Gencebay, "Ben sahneye çıkmıyorum. Ben mutfağı daha çok seviyorum. Sanki sahneye çıkarsam bunları yapamam gibi geliyor. Zaman zaman günde 16 saat çalışan bir insandım ben. Ben üretmeyi seviyorum. Canlı performansı saatlerce söylüyoruz" dedi.
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