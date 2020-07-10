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Orhan Gencebay rap müzik mi yapacak? Orhan Gencebay dünya için yazdığı yeni şarkısını ilk defa açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2020 02:04 | Son Güncelleme

Usta sanatçı Orhan Gencebay, Jülide Ateş'in sunduğu 40 programına konuk oldu. Programda yeni şarkısını da ilk defa açıklayan Orhan Gencebay, rap şarkısı yapacağı iddialarına da açıklık getirdi. Gencebay, Türk müziğinin ölmek üzere olduğunu söyleyerek, "Dünyada sonlardayız. Şu anda durum feci durumda" dedi.

Haber Global ekranlarında yayınlanan Jülide Ateş'in sunduğu 40 programının bu haftaki konuğu usta sanatçı Orhan Gencebay oldu. Orhan Gencebay rap müzik unsurlarını da kullanacağı bir şarkı yapacağını söyledi.

Jülide Ateş'in "Son yıllarda rap müzik yükselişte. Bunu neye bağlıyorsunuz? Dedikodu adlı bir parçada rap yapacağınızın ipucunu vermişsiniz. Rap müzikle uğraşanların 'Mekanın sahibi geri döndü' sözünü sık kullandıklarını biliyoruz. Mekanın yeni sahibi Orhan Gencebay mı olacak?" sorusuna usta sanatçı şöyle yanıt verdi:

"RAP UNSURLARINI KULLANACAĞIM"

"Ben 'rap müziği yapacağım demedim. Rap karakterinden bazı notlarım var' dedim. Tuva karakterinde bir beste yapıyorum. Tuva bir Türk karakteridir. Tuva Orta Asya'da bir Türk ülkesidir. Arada da rap unsurlarını kullanacağım. Rap ayrı bir üsluptur. Gençlerimiz seviyorlar, batıdan ithal edilen bir modeldir" dedi.

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"TÜRK MÜZİĞİ ÖLMEK ÜZERE! DURUM FECİ"

Türk müziğinin çok büyük darbe yediğini ve bitme aşamasına geldiğini söyleyen Gencebay, "Rap müziğin sevilmesinin bir nedeni de Türk müziğinin çok büyük darbe yemesidir. Müziğimiz son derece zorda. Geçen yıl dünyada 300 bin civarı albüm yapılmış, Türkiye'de ise sadece 200. Dünyada en sonda gelen ülkelerden biriyiz. Böyle giderse Türk müziği ölür, şu an biz o aşamadayız. Yerli ve milli değerlerimizi kurtarmak zorundayız. Bu da telif haklarına bağlıdır. Devletimizin bu konuda yapması gereken çok şey var. Şu anda durum feci" ifadelerini kullandı.

GENCEBAY YENİ ŞARKISINI İLK DEFA AÇIKLADI

Jülide Ateş'in "Bugünün Türkiye'sine şarkı yazsaydınız nasıl olurdu?" sorusuna da yanıt veren Gencebay "Ben sürekli yapıyorum zaten. Benim değerlerim bize ve ülkemize aittir. Sürekli arayıştayım. Şu anda dünya ortamıyla ilgili bir beste yaptım" sözleriyle yaptığı yeni besteyi ilk defa açıkladı. İşte Gencebay'ın yeni şarkısının sözleri:

"İsyankar değiliz, asi değiliz
Ekmeğimize bile göz dikenler var
Bu bir halk cinayetidir razı değiliz
Yaşamak hakkımızı gasp edenler var
Kirli ellerini çek dünyamızdan

Ruhunu paraya satan ey meçhul insan

Maksadın bizleri yok etmekse

Asıl sen yok olacaksın bedduamızdan

Ey insanlar, ey dünya!

İnsanlık yok oluyor

Sessiz mi kalcağız vahşet durmak bilmiyor

Hepimizi yaratan bir Allah değil mi?

Kardeşce birleşelim

Çare bizi bekliyor."

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"ARABESKÇİ OLMAKTAN RAHATSIZ MISINIZ?"

Orhan Gencebay, "Arabeskçi olarak anılmaktan rahatsız mısınız?" sorusuna ise "Arabesk kavramına saygım var. Bunu arabesk nedir diye sorduğunuzda bunu cevaplandırmayabilir. Birileri başarılı olan bizlere böyle bir laftalamak istiyor. Arabesk diye bir müzikte bir dal yoktur. Bunlar yakıştırmadır. Bu eski Mısır kültüründen geliyor. Klasik balade bile iki figürün adıdır. Karışık süsleme tarzıdır. Benim yaptığım çalışma Türk müziğidir. Arabesk değil" yanıtını verdi.

"NEDEN CANLI PERFORMANS SERGİLEMİYORSUNUZ?"

Programda "Neden canlı performans sergilemiyorsunuz?" sorusunu da cevaplayan Gencebay, "Ben sahneye çıkmıyorum. Ben mutfağı daha çok seviyorum. Sanki sahneye çıkarsam bunları yapamam gibi geliyor. Zaman zaman günde 16 saat çalışan bir insandım ben. Ben üretmeyi seviyorum. Canlı performansı saatlerce söylüyoruz" dedi.


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