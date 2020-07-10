Orhan Gencebay rap müzik mi yapacak? Orhan Gencebay dünya için yazdığı yeni şarkısını ilk defa açıkladı

Haber Global ekranlarında yayınlanan Jülide Ateş'in sunduğu 40 programının bu haftaki konuğu usta sanatçı Orhan Gencebay oldu. Orhan Gencebay rap müzik unsurlarını da kullanacağı bir şarkı yapacağını söyledi.

Jülide Ateş'in "Son yıllarda rap müzik yükselişte. Bunu neye bağlıyorsunuz? Dedikodu adlı bir parçada rap yapacağınızın ipucunu vermişsiniz. Rap müzikle uğraşanların 'Mekanın sahibi geri döndü' sözünü sık kullandıklarını biliyoruz. Mekanın yeni sahibi Orhan Gencebay mı olacak?" sorusuna usta sanatçı şöyle yanıt verdi:

"RAP UNSURLARINI KULLANACAĞIM"

"Ben 'rap müziği yapacağım demedim. Rap karakterinden bazı notlarım var' dedim. Tuva karakterinde bir beste yapıyorum. Tuva bir Türk karakteridir. Tuva Orta Asya'da bir Türk ülkesidir. Arada da rap unsurlarını kullanacağım. Rap ayrı bir üsluptur. Gençlerimiz seviyorlar, batıdan ithal edilen bir modeldir" dedi.

"TÜRK MÜZİĞİ ÖLMEK ÜZERE! DURUM FECİ"

Türk müziğinin çok büyük darbe yediğini ve bitme aşamasına geldiğini söyleyen Gencebay, "Rap müziğin sevilmesinin bir nedeni de Türk müziğinin çok büyük darbe yemesidir. Müziğimiz son derece zorda. Geçen yıl dünyada 300 bin civarı albüm yapılmış, Türkiye'de ise sadece 200. Dünyada en sonda gelen ülkelerden biriyiz. Böyle giderse Türk müziği ölür, şu an biz o aşamadayız. Yerli ve milli değerlerimizi kurtarmak zorundayız. Bu da telif haklarına bağlıdır. Devletimizin bu konuda yapması gereken çok şey var. Şu anda durum feci" ifadelerini kullandı.