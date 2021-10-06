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Orhan Pamuk'a referandum sorusu! "Yetmez ama evet" dediği için pişman mı?

06.10.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, sosyolog Nilüfer Göle, tarihçi Edhem Eldem, ekonomist Seyfettin Gürsel ve siyaset bilimci Ahmet İnsel, Fransa'da katıldıkları bir panelde, "2010 yılında Anayasa referandumuna 'Yetmez ama evet!' deyip oy vermeleriyle ilgili soruyu yanıtladı.

Orhan Pamuk'a referandum sorusu! "Yetmez ama evet" dediği için pişman mı?

Fransa'nın başkenti Paris'te College de France'da "Batı karşısında Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye" konulu panel, "referandum" sorusu damga vurdu. VOA'dan (Voice of America) Arzu Çakır'ın haberine göre, panele katılan Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, sosyolog Nilüfer Göle, tarihçi Edhem Eldem, ekonomist Seyfettin Gürsel ve siyaset bilimci Ahmet İnsel, "2010 yılında Anayasa referandumuna 'Yetmez ama evet!' deyip oy vererek, Türkiye'nin bu günlere gelmesine katkı yaptınız. Pişman mısınız?" sorusu geldi.

Gündemi AB-Türkiye ilişkileri olan panele katılımcıların "Yetmez ama evet" sorusuna verdiği "özeleştiri niteliğindeki" yanıtlar damgasını vurdu.

"YANIT VERMEYECEĞİM"

Orhan Pamuk, "Ben bu soruyu yanıtlamaktan kaçınıyorum" derken, Nilüfer Göle, "Tam bir coşku içindeydik, naif bir şekilde Türkiye'nin batılılaşacağına inandık" dedi.

"BİR ŞEYLERİ DEĞİŞTİRECEĞİMİZE İNANDIK"

Edhem Eldem, "Bizi "kullanışlı aptallar" olmakla itham ettiler ve batı gözünde bu rejimi meşru kılmakla suçladılar. Ancak biz gerçekten bir şeyleri değiştireceğimize inandık" dedi.

Ekonomist Seyfettin Gürsel de "AB'ye girerek, acı çekmeden, hızlı bir şekilde demokratikleşeceğimize inandık. Ama yanıldık" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Orhan Pamuk Fransa
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