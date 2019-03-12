Orkide bakımı nasıl yapılır? Orkide budama, sulama ve evde bakım için ipuçları!

Anadolu coğrafyasında yetişen çiçek türlerinden birisi olan orkide, salonlarda ve seralarda sıklıkla yetiştirilir. Yalnızca görüntüsüyle değil aynı zamanda kokusuyla da tatlı bir albeni sunan orkidenin bu albenisi, en fazla tercih edilen ev bitkilerinden biri olmasını sağlıyor. Anadolu coğrafyası ve Kıbrıs dışında Orta Asya'da ve Afrika'da da yetişen orkide bitkisi, yılda iki ya da üç kez çiçek açar. Yani orkidenin ortalama olarak 3-4 ayda bir kez çiçek açtığını söylemek mümkündür.

EVDE ORKİDE BAKIMI NASIL YAPILIR?

Şık görüntüsü ile dikkatleri üzerine çeken orkide, bakımı en zor çiçeklerden birisidir. Doğru bakım tekniğinin uygulanması halinde orkidelerin sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlamak ve çoğaltmak mümkündür. Orkidelerin bakımı oldukça dikkatli uygulamalar gerektirir. Sulamasından toprak değişimine, saksı seçiminden budamasına her konuda bazı hususlara dikkat edilmesi gerekir.

ORKİDENİN SAKSISI NASI OLMALIDIR?

Orkide bakımıyla ilgili en önemli noktalardan birisi, doğru saksı seçimidir. Orkideye uygun bir saksı hazırlamak için şu kriterlere dikkat etmek gerekir: