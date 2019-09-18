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Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 01:24 | Son Güncelleme

Muğla Bodrum'da dağda kaybolan 72 yaşındaki İngiliz turisti bulmak için ekipler alarma geçti. Dağ, bayır demeden her yere bakan arama kurtarma ekipleri, İngiliz turistin otelde olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı.

Bodrum’a tatile gelen 72 yaşındaki İngiliz turist Wal Bruke, eşi Carol Bruke ile birlikte Pedesa bölgesindeki dağlık alanda yürüyüş yapmaya çıktı. Bir süre sonra yorulan eşi biraz dinlenmek istediğini söyleyip bir ağacın gölgesinde dinlenmeye başladı. Wal Bruke ise yürümeye devam etti. Biraz dinlenen kadın kocasından haber alamayınca tedirgin olup bir süre bulmak için yürüdü. Daha sonra Pedesa Kalesinin bulunduğu bölgeye gelip yardım istedi. İhbarı alan polis ekipleri bölgeye gidip kadınla irtibata geçti. Daha sonra AFAD, AKUT Bodrum, Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği üyeleri dağda arama kurtarma çalışmasına başladı. Havadan dronla, karadan ise arama ekipleri saatlerce Bruke’yi aradı.

KOCASININ SESİNİ DUYUNCA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İngiliz turist Bruke’nin yolunu kaybedince farklı bir yoldan otele döndüğü ortaya çıktı. Gözyaşları içerisinde eşini arama çalışmalarına katılan Carol Bruke ise kocasının sesini telefonda duyunca hıçkıra hıçkıra ağladı.

EŞİNİN SESİNİ DUYUNCA AĞLADI

Kaybolan eşinin arama çalışmalarını Pedasa Antik Kentinde ekiplerle birlikte takip eden Wal Bruke'un eşi Carol Bruke, eşinin sesini telefonda duyunca gözyaşlarına boğuldu.

AFAD, Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum ekipleri arama çalışmalarını sonlandırdı. Kocasının sesinin duyduktan sonra rahatlayan Carol Bruke, polis ekipleri tarafından otele götürüldü.

'YAPTIĞIM BİR HATAYDI'

Basın mensuplarına bir açıklama yapan Wal Bruke, “Yaptığım bir hataydı. Yolun yarısına geldiğimizde eşimi bırakıp tepeye çıktım. Fakat aşağı indiğimde her şey çok farklıydı. Kayboldum. Biraz etrafta dolandım ve dereden yolu bulmaya çalıştım. Daha sonra geniş bir yol buldum ve Torba’ya indim. Orada çok iyi bir adam vardı, beni motosikleti ile taksiye kadar götürdü. Para verdim, kabul etmedi” diye konuştu.

İngiliz çiftin tatillerinin son günü olduğu, gece uçakla İngiltere’ye dönecekleri öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla bodrum orman kaybolan turist

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