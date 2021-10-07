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Ormanlık alandan topladıkları mantarı yiyen 5 kişilik aile zehirlendi

07.10.2021 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde 5 kişilik aile yedikleri mantardan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Ormanlık alandan topladıkları mantarı yiyen 5 kişilik aile zehirlendi

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Merkez Mahallesi İmam köyünde ikamet eden 5 kişi, ormanlık alandan topladıkları mantarları pişirerek, yedi. Bir süre sonra rahatsızlanan İsmail Ş. (63), Adalet Ş. (58), Leyla Ş. (34), Şükran Ş. (57) ve Hüseyin Y. (56), Çatalzeytin İlçe Devlet Hastanesine müracaat etti.

ZEHİRLENDİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Burada yapılan muayenede ailenin ormanlık alandan topladıkları mantardan dolayı zehirlendikleri tespit edildi. İlk müdahaleleri Çatalzeytin İlçe Hastanesinde yapılan 5 kişilik aile, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

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(İHA)

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