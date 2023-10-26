Orta Doğu'da tansiyon tavan yaptı! İran açık açık ABD'ye seslendi: Bu ateşten kurtulamayacak

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD’nin New York kentindeki BM Genel Kurulu’nda Gazze için düzenlenen acil toplantıda konuştu. ABD ve bazı Batılı ülkelerin İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına verdikleri desteği eleştiren Abdullahiyan, "Güvenlik Konseyinde alınan kararlar İsrail’i Gazze saldırılarını destekliyor ve Filistinlileri terörist olarak adlandırarak onların işgale karşı meşru savunma haklarını görmezden geliyor. Güvenlik Konseyi barışın sağlanmasında yetersiz kaldı. ABD ve bazı Avrupa ülkeleri Gazze’de sadece 3 hafta içerisinde 7 bin Filistinli sivilin katledilmesini izlediler. Ayrıca bu rejime silah ve para desteği de sağlıyorlar" ifadelerini kullandı.

"GAZZE'DE SOYKIRIM DEVAM EDERSE..."

İsrail’in Gazze Şeridi’nde Filistinlilere yönelik soykırım yaptığını vurgulayan Abdullahiyan, ABD’yi İsrail’e silah desteği vermemesi konusunda uyardı. Abdullahiyan, Tahran yönetiminin bölgede savaş istemediğini ancak Gazze’ye yönelik İsrail saldırılarının durdurulması gerektiğini belirterek, "Buradan Gazze’deki soykırımı destekleyen ABD’li yöneticilere sesleniyorum. Biz, bölgede savaşın genişlemesini ve büyümesini istemiyoruz ancak Gazze’de soykırım devam ederse ABD ve İsrail bu ateşten kurtulamayacak" dedi.

"KOMŞU OLMAYAN ÜLKELERE DAHİ SALDIRDI"

İşgal altında olan Filistinlilerin İsrail karşısında kendilerini savunma hakları olduğunu vurgulayan Abdullahiyan, Filistinlilerin kendi kaderlerini teyit etme ve başkenti Kudüs olan devlet kurma hakkına sahip olduklarını söyledi. Abdullahiyan, "Siyonist rejim işgal ve aldatma üzerine kurulmuştur. Şu ana kadar bölgede 20’nin üzerinde savaşın sorumlusudur. Kendisine komşu olmayan ülkelere dahi saldırı girişimlerinde bulundu. Bu rejim hiçbir uluslararası hukuka riayet etmeyen işgalci bir yapıya sahip. Hamas ve Filistinli diğer direniş gruplarının işgalci rejim karşısında kendilerini savunma hakkı vardır. Siyonist rejimin kendini kurban olarak göstermesi sadece komik ve gülünç bir durum" ifadelerini kullandı.

"İRAN, TÜRKİYE VE KATAR KATKI SUNMAYA HAZIR"

Hamas’ın İsrail ile esir takasına hazır olduğunu belirten Abdullahiyan, İsrail tarafından tutulan 6 bin Filistinli karşısında Hamas’ın tüm sivil İsraillileri serbest bırakmaya hazır olduğunu söyledi. Abdullahiyan, "Hamas liderleri bize sivil olan İsrailliler ile esir takasına hazır olduklarını bildirdiler. Biz bölgede barış ve istikrarın sağlanması için sorumluluk almaya hazırız. İran, Katar ve Türkiye ile birlikte esir takasına katkı sunmaya hazır" dedi.

İSRAİL'DEN KARA HAREKATI AÇIKLAMASI

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, abluka ve bombardıman altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatının "şartlar uygun olduğunda" başlayacağını söyledi. İsrail Ordu Radyosu'nun aktardığına göre, basın açıklamasında konuşan Galllant, İsrail güçlerinin Hamas'a karşı savaşta bir sonraki adımlara hazırlandığını belirterek, "Gazze'deki kara operasyonu koşullar hazır olduğunda başlayacak." dedi.

REHİNE MESAJI

Savaşın başlamasından 24 saat sonra "olağanüstü yoğunlukta bir bombardıman saldırısı başlattıklarını" ifade eden İsrailli Bakan, "Kaçırılan insanları (Hamas'ın elindeki esirleri), ailelerine geri getirmek için her türlü çabayı göstermeye kararlıyım." diye konuştu. Gallant, Gazze'ye yönelik kara harekatının, Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin serbest bırakılması yönündeki çabaları nasıl etkileyeceğine ilişkin bir soruya ise yanıt vermeyi reddetti.

İsrail’in Gazze’ye yönelik yoğun hava bombardımanı 20. gününde sürerken, İsrailli yetkililer günlerdir bir sonraki aşamanın kara harekatı olacağını söylüyor.

İsrail ordu kaynakları ve İsrail basını, yapılmasına kesin gözüyle bakılan harekatın, resmi olarak açıklanmayan bazı nedenlerle ertelendiğini belirtiyor.

SALDIRILARDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309’u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913’ü çocuk ve 1709’u kadın, 397’si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 105 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

(İHA/AA)





