Orta kulakta sıvı birikimi nedir? Orta kulakta sıvı birikimi belirtileri nelerdir?

Tedavi edilmediği zaman kalıcı işitme kaybına sebep olabilen orta kulakta sıvı birikimi hastalığı ile ilgili bilgi veren Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. İbrahim Akın, hastalık hakkında şöyle konuştu:

“Ailelerin orta kulakta sıvı birikimi olarak bildiği hastalık tıbbi litaratürde seröz otitis media veya efüzyonlu otitis media olarak isimlendirilmektedir. Kulak ağrısı ,ateş ve kulak zarında kızarıklık gibi iltihabi bulgular olmadan, kulak zarı arkasında , orta kulak boşluğunda sıvı birikmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Biriken sıvı orta kulağa dışarıdan gelen bir sıvı yada iltihap değildir. Orta kulaktan östaki borusu kanalıyla genize akması gereken orta kulak salgısı, östaki tüpünün tıkanması sonucu orta kulakta birikir. Daha sık çocuk yaş grubunda görülen hastalık erişkinlerde de meydana gelebilir.”

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. İbrahim Akın, bu hastalığa sebep olan nedenleri şöyle sıraladı:

“Üst solunum yolu enfeksiyonları. Östaki tüpünde tıkanıklığa sebep olan etmenler. Geniz eti iltihabı. Geniz eti büyümesi. Allerjik burun. Hastalığın belirtileri ise; Bu hastalık iltihabi bir durum olmadığından iltihabi kulak hastalıklarına göre daha az belirti verebilir. Bu nedenle ailelerin çocuklarda aşağıdaki durumlar varlığında dikkatli olması ve en kısa sürede kulak burun boğaz uzmanına başvurması gerekmektedir. İşitme azlığı. Kulakla sık oynama. Konuşmaya başlamada gerilik. Öğretmeni tarafından çocuğun duymadığının söylenmesi. Hastalığın tanısı nasıl konulmaktadır. Ayrıntılı tıbbi öykü ve muayene tanı için genelde yeterli olmaktadır. Tanıya yardımcı olmak ve işitme kaybının derecesini belirlemek amacıyla odyometri ve timpanometri testlerinden de faydalanmaktayız.”