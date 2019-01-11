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Orta kulakta sıvı birikimi nedir? Orta kulakta sıvı birikimi belirtileri nelerdir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.01.2019 12:25 | Son Güncelleme

Orta kulakta sıvı birikimi çocuk yaş grubunda sık görülen ve aileleri tedirgin eden hastalıklar arasında yer almaktadır. Ciddiye alınması gereken bu hastalıkla ilgili uyarılarda bulunan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. İbrahim Akın, orta kulakta sıvı birikimi belirtileri ile ilgili bilgi verdi. Çocuklarda yüksek sesle televizyon izleme, cümleleri tekrarlatma, okulda başarısızlık gibi durumlarda orta kulakta sıvı birikiminden şüphelenilmesi gerektiğini söyledi.

Orta kulakta sıvı birikimi nedir? Orta kulakta sıvı birikimi belirtileri nelerdir?

Tedavi edilmediği zaman kalıcı işitme kaybına sebep olabilen orta kulakta sıvı birikimi hastalığı ile ilgili bilgi veren Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. İbrahim Akın, hastalık hakkında şöyle konuştu:

“Ailelerin orta kulakta sıvı birikimi olarak bildiği hastalık tıbbi litaratürde seröz otitis media veya efüzyonlu otitis media olarak isimlendirilmektedir. Kulak ağrısı ,ateş ve kulak zarında kızarıklık gibi iltihabi bulgular olmadan, kulak zarı arkasında , orta kulak boşluğunda sıvı birikmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Biriken sıvı orta kulağa dışarıdan gelen bir sıvı yada iltihap değildir. Orta kulaktan östaki borusu kanalıyla genize akması gereken orta kulak salgısı, östaki tüpünün tıkanması sonucu orta kulakta birikir. Daha sık çocuk yaş grubunda görülen hastalık erişkinlerde de meydana gelebilir.”

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. İbrahim Akın, bu hastalığa sebep olan nedenleri şöyle sıraladı:

“Üst solunum yolu enfeksiyonları. Östaki tüpünde tıkanıklığa sebep olan etmenler. Geniz eti iltihabı. Geniz eti büyümesi. Allerjik burun. Hastalığın belirtileri ise; Bu hastalık iltihabi bir durum olmadığından iltihabi kulak hastalıklarına göre daha az belirti verebilir. Bu nedenle ailelerin çocuklarda aşağıdaki durumlar varlığında dikkatli olması ve en kısa sürede kulak burun boğaz uzmanına başvurması gerekmektedir. İşitme azlığı. Kulakla sık oynama. Konuşmaya başlamada gerilik. Öğretmeni tarafından çocuğun duymadığının söylenmesi. Hastalığın tanısı nasıl konulmaktadır. Ayrıntılı tıbbi öykü ve muayene tanı için genelde yeterli olmaktadır. Tanıya yardımcı olmak ve işitme kaybının derecesini belirlemek amacıyla odyometri ve timpanometri testlerinden de faydalanmaktayız.”

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. İbrahim Akın, hastalığın tedavisi hakkında şöyle konuştu:

“Orta kulakta biriken sıvı genellikle 2 ay içerisinde düzelir. Bu süre içerisinde hasta ilaçsız izlenebileceği gibi bazı ilaçlarda kullanılabilir. Düzelmeyen durumlarda cerrahi olarak kulağa ventilasyon tüpü takılmaktadır. Takip ve tedaviye rağmen 2-3 ayı aşkın süredir düzelmeyen orta kulak sıvı birikimi. 40 dB den fazla işitme kaybı gelişmesi. Kulak zarında çökme ve yapışmalar olması durumunda cerrahi tedaviyi yani kulaktaki sıvının boşaltılması ve tüp takılması işlemini önermekteyiz. Genel veya lokal anestezi altında uygulanabilen yaklaşık 15 dakikalık bir işlemdir. İşlem mikroskop altında kulak zarında milimetrelik bir kesi yapılarak gerçekleştirilmektedir. Yapılan bu kesiden orta kulakta biriken sıvı temizlendikten sonra tüp daha önce yapılan kesiye yerleştirilmektedir. Bu belirtiler varlığında cerrahi tedavi reddedilirse hastada kalıcı işitme kaybı, kulak zarında geri dönüşümsüz değişiklikler, konuşma bozukluğu gelişebileceğini ailelerin bilmesi gerektiğini hatırlatmak isterim.”

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Kulak sağlık

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