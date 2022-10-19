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Ortaköy'de eğlence mekanı önündeki kavga gündem olmuştu! Dayak yiyen kişinin kim olduğu ortaya çıktı... O kadın da gözaltında

19.10.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ortaköy'deki bir eğlence mekanı önünde, arkadaşlarıyla birlikte dayak yiyen şahısla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İçeriye alınmayınca güvenliğe kafa atan, sonrasında öldüresiye dayak yiyen ve adının Mesut Baraj olduğu öğrenilen şahsın, Balat'ta bazı vatandaşların mülklerini gasbettiği ortaya çıktı. Baraj, yediği dayak sonrası şikayetçi olmamış ve kayıplara karışmıştı. Öte yandan olay sırasında Baraj'ın yanında olan kadının da gözaltına alındığı öğrenildi.

Ortaköy'de eğlence mekanı önündeki kavga gündem olmuştu! Dayak yiyen kişinin kim olduğu ortaya çıktı... O kadın da gözaltında

İstanbul Ortaköy'de 8 Eylül gecesi bir eğlence mekanı girişindeki kavga günlerce konuşulmuştu. Arkadaşlarıyla birlikte 'Ruby' isimli mekana giden ve daha sonra adının Mesut Baraj olduğu öğrenilen kişi, içeri alınmayınca korumalardan birine kafa attı. Hemen ardından korumaların saldırısına uğrayan kişi, yanındaki kadın arkadaşıyla beraber feci şekilde dövüldü.

AYNI MEKANA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ

Birkaç gün sonra ise mekana silahlı saldırı düzenlendi ve saldırganların da Mesut Baraj'ın adamları olduğu iddia edildi. Başlatılan soruşturmada 9 kişi gözaltına alınırken 5 kişi ise tutuklandı.

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SON DAKİKA | Ortaköy'deki eğlence mekanındaki kavganın detayları ortaya çıktı! Bodyguardlar öldüresiye dövmüştü...SON DAKİKA | Ortaköy'deki eğlence mekanındaki kavganın detayları ortaya çıktı! Bodyguardlar öldüresiye dövmüştü...

EV VE ARSALARA EL KOYMUŞ

Yediği dayak sonrası ciddi şekilde yaralanan, şikayetçi olmayan ve ortadan kaybolan Baraj, önceki gün yapılan operasyonda gözaltına alındı. Adamlarıyla birlikte yakalanan Baraj'ın, Balat'ta, ağırlıklı olarak gayrimüslimlerin ev ve arsalarına tehdit ve şantaj yoluyla el koymakla suçlandığı öğrenildi.

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ORTAKÖY'DEKİ KAVGANIN NEDENİ DE AYNI

Soruşturmada yer alan detaylara göre Baraj'ın, 20'ye yakın olaya karıştığı ifade edilirken Ortaköy'deki kavganın da bu sebeple olduğu öğrenildi.

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YANINDAKİ KADIN DA GÖZALTINA ALINDI

Eylül ayında yaşanan ve gündeme oturan kavgada yer alan kadınla ilgili de yeni bir gelişme yaşandı. Görüntülerde, Mesut Baraj'ın yanında olan ve kavgayı engellemeye çalışırken darbe alarak yere düşen kişinin, İnci Cennet Eroğlu olduğu öğrenildi. Mesut Baraj'ın yakalandığı operasyon kapsamında gözaltına alınan Eroğlu'nun aslında hemşire olduğu, daha sonra ise güzellik ve estetik merkezi açtığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ortaköy kavga dayak
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