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  4. Ortalık bir anda karıştı! Bikini festivalinde kadınlar saç saça baş başa kavga ettiler... Bikini üstünün çıkmasına bile aldırmadı

Ortalık bir anda karıştı! Bikini festivalinde kadınlar saç saça baş başa kavga ettiler... Bikini üstünün çıkmasına bile aldırmadı

14.03.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletindeki bir festivalde ilginç anlar yaşandı. Katılımcıların bikiniyle geldikleri festivalde ismi açıklanmayan iki kadın bir anda tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine iki kadın arasındaki gerginlik sözlü eylemden fiziksele döndü. Sokak ortasında saç saça baş başa kavga eden kadınlara ait görüntüler TikTok’ta paylaşıldı.

Ortalık bir anda karıştı! Bikini festivalinde kadınlar saç saça baş başa kavga ettiler... Bikini üstünün çıkmasına bile aldırmadı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde bir festival alanında iki kadın arasında başlayan tartışma kısa sürede fiziksel eylemlere döndü. TikTok’tan paylaşılan görüntülerde kadınlar çevrelerindekilere aldırış etmeden birbirlerine üzerine çıkarak saçlarını çekmeye başladı.

AYIRMAYI BAŞARMADILAR

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Çevredekileri olayı cep telefonu kameralarıyla kaydederken kadınlardan birinin bikinisinin üstü açıldı ve göğsü gözüktü. O anlarda çevredekiler kadınları ayırmak için hamle yapmaya başladı. Görüntüler kısa sürede 100 binden fazla görüntülenmeye ulaştı.

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