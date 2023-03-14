Ortalık bir anda karıştı! Bikini festivalinde kadınlar saç saça baş başa kavga ettiler... Bikini üstünün çıkmasına bile aldırmadı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde bir festival alanında iki kadın arasında başlayan tartışma kısa sürede fiziksel eylemlere döndü. TikTok’tan paylaşılan görüntülerde kadınlar çevrelerindekilere aldırış etmeden birbirlerine üzerine çıkarak saçlarını çekmeye başladı.

AYIRMAYI BAŞARMADILAR

Çevredekileri olayı cep telefonu kameralarıyla kaydederken kadınlardan birinin bikinisinin üstü açıldı ve göğsü gözüktü. O anlarda çevredekiler kadınları ayırmak için hamle yapmaya başladı. Görüntüler kısa sürede 100 binden fazla görüntülenmeye ulaştı.