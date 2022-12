Örümcek Adam 3 serisinde, Örümcek Adam 2'de olmayan Topher Grace, Bryce Dallas Howard ve Thomas Haden Church de gibi isimler yer alıyor. Sam Raimi tarafından yönetilen Örümcek Adam 3, 4 Mayıs 2007'de ABD'de, 23 Mayıs 2007'de Türkiye'de vizyona girmişti. Peki Örümcek Adam 3 nerede ve ne zaman çekildi? Örümcek Adam 3 konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

ÖRÜMCEK ADAM 3 KONUSU NEDİR?

Peter Parker ya da Örümcek Adam, bir kez daha izleyicisi ile buluşuyor. Her ne kadar nihayet hayatını bir düzen üzerine kurmuş olsa da Peter Parker özel hayatı bir yanda, Örümcek Adam kimliği diğer yanda yaşarken zorlanır. Örümcek Adam olmanın en temel tehlikesi ise her an nerede geleceğini kestiremediği tehlikeler ile kuşatılmış olma ihtimalidir. Bu sırada Peter’ın rahatsız edici bir kibri çıkar ortaya. Sevenleri bu durumdan olumsuz etkilenirler. Sadece üzülmek açısından değil, onun sırf bu özelliğinden ötürü Venom ile Kum Adam’ın saldırılarına kulak asmayarak ailesini ve tüm sevdiklerini farkında olmadan tehlikeye atacaktır.

ÖRÜMCEK ADAM 3 OYUNCULARI KİMLER?

Tobey Maguire

Kirsten Dunst

James Franco

Rosemary Harris

J.K. Simmons

Bryce Dallas Howard

Thomas Haden Church