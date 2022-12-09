Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Örümcek Adam 3 nerede ve ne zaman çekildi? Örümcek Adam 3 konusu nedir, oyuncuları kimler?

Örümcek Adam 3 nerede ve ne zaman çekildi? Örümcek Adam 3 konusu nedir, oyuncuları kimler?

09.12.2022 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD yapımı sinema filmi olan Örümcek Adam 3 ekranlarda yerini alıyor. Örümcek Adam serisinin üçüncü filmi olan Örümcek Adam 3 konusu, oyuncuları merak edildi. Örümcek Adam 3 4 Mayıs 2007'de ABD'de vizyona girmişti. Peki Örümcek Adam 3 nerede ve ne zaman çekildi? Örümcek Adam 3 konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Örümcek Adam 3 nerede ve ne zaman çekildi? Örümcek Adam 3 konusu nedir, oyuncuları kimler?

Örümcek Adam 3 serisinde, Örümcek Adam 2'de olmayan Topher Grace, Bryce Dallas Howard ve Thomas Haden Church de gibi isimler yer alıyor. Sam Raimi tarafından yönetilen Örümcek Adam 3, 4 Mayıs 2007'de ABD'de, 23 Mayıs 2007'de Türkiye'de vizyona girmişti. Peki Örümcek Adam 3 nerede ve ne zaman çekildi? Örümcek Adam 3 konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

ÖRÜMCEK ADAM 3 KONUSU NEDİR?

Peter Parker ya da Örümcek Adam, bir kez daha izleyicisi ile buluşuyor. Her ne kadar nihayet hayatını bir düzen üzerine kurmuş olsa da Peter Parker özel hayatı bir yanda, Örümcek Adam kimliği diğer yanda yaşarken zorlanır. Örümcek Adam olmanın en temel tehlikesi ise her an nerede geleceğini kestiremediği tehlikeler ile kuşatılmış olma ihtimalidir. Bu sırada Peter’ın rahatsız edici bir kibri çıkar ortaya. Sevenleri bu durumdan olumsuz etkilenirler. Sadece üzülmek açısından değil, onun sırf bu özelliğinden ötürü Venom ile Kum Adam’ın saldırılarına kulak asmayarak ailesini ve tüm sevdiklerini farkında olmadan tehlikeye atacaktır.

ÖRÜMCEK ADAM 3 OYUNCULARI KİMLER?

Tobey Maguire
Kirsten Dunst
James Franco
Rosemary Harris
J.K. Simmons
Bryce Dallas Howard
Thomas Haden Church


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte haftanın filmleri! Rekabet hareketlendiİşte haftanın filmleri! Rekabet hareketlendi
Sokak ortasında cinsel ilişkiye girmişlerdi! Sonunda kabul ettiSokak ortasında cinsel ilişkiye girmişlerdi! Sonunda kabul etti
Tam 167 kilo verdi! Değişimi şoke ettiTam 167 kilo verdi! Değişimi şoke etti
Anahtar Kelimeler:
sinema film örümcek adam 3

En Çok Okunan Trend Haberler

10 yıl önce gömülmüştü! Mezarından çıkartıp...

10 yıl önce gömülmüştü! Mezarından çıkartıp...

Uykuda aniden öldürüyor! TikTok’ta ölümcül akım

Uykuda aniden öldürüyor! TikTok’ta ölümcül akım

Evli adamla beraber olan kadının toynakları ve kuyruğu çıktı

Evli adamla beraber olan kadının toynakları ve kuyruğu çıktı

Ünlü uyuşturucu baronunun kızıydı! Seksi pozu olay yarattı

Ünlü uyuşturucu baronunun kızıydı! Seksi pozu olay yarattı

İlginizi Çekebilir

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.