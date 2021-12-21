‘Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok’ filminin başrolü Tom Holland, bir sonraki yapımın sinyalini verdi

İngiliz oyuncu Tom Holland ve ABD'li aktris Zendaya'nın başrolü paylaştığı 'Spider-Man: No Way Home' (Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok) filmi, koronavirüs pandemisi döneminin en yüksek açılış hasılatı rekorunu kırdı. People dergisine verdiği röportajda 25 yaşındaki aktör Örümcek Adam karakteriyle aralarında özel bir bağ oluştuğunu dile getirdi. İkonik karaktere hayat vermenin kendisi için bir şans olduğunu belirten Holland, “Her dakikasını sevdim. Bize fırsat verdikleri ve devam etmemizi sağladıklarını için herkese minnettarım. İnanılmazdı” dedi.

“VEDA ETMEK İSTEMİYORUM AMA HAZIRIM”

Örümcek Adam karakterine hayat vermenin kendisi için büyük bir sorumluluk olduğunu iddia eden Tom Holland, yapımın sonraki serilerinde farklılıklar görmeye hazır olduğunu ifade etti. Holland, “Örümcek Adam'ın daha çeşitli bir geleceğini görmeyi çok isterim.Belki bir Örümcek Kadınımız olabilir. Arka arkaya üç Örümcek Adam gördük ve bir noktada görüntü olarak hepimiz aynıydık. Farklı bir şey görmek güzel olurdu.İşte bu yüzden Örümcek Adam'a veda etmek istemiyorum ama Örümcek Adam'a veda etmeye hazır olabileceğimizi hissediyorum" dedi.



