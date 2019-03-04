Oscar 2020 tahminleri (92. Oscar Ödülleri)

Geçtiğimiz günlerde görkemli bir törenle sahiplerini bulan 91. Oscar Ödülleri’nin (Oscar 2019) ardından, sinema sektöründe gözler 2020 ödüllerine çevrildi bile. Şimdiden konuşulmaya başlanan 92. Oscar Ödülleri hakkında ilk tahminler de geldi. İngiliz Observer gazetesi, 2020’de yapılan 92. Oscar Ödülleri tahminlerini yayımladı. İşte 2020 Oscar’larına aday olacak isimler ve filmlere dair tahminler...
EN İYİ FİLM ADAYLARI TAHMİNİ
The Goldfinch
The Irishman
Ford v. Ferrari
Little Women
The Laundromat
Fair and Balanced
Once Upon a Time in Hollywood
Queen & Slim
A Beautiful Day in the Neighborhood
EN İYİ YÖNETMEN ADAYLARI TAHMİNİ
Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood)
Martin Scorsese (The Irishman)
Greta Gerwig (Little Women)
Marielle Heller (A Beautiful Day in the Neighborhood)
Melina Matsoukas (Queen & Slim)
EN İYİ KADIN OYUNCU ADAYLARI TAHMİNİ
Amy Adams (The Woman in the Window)
Cynthia Erivo (Harriet)
Natalie Portman (Lucy in the Sky)
Viola Davis (I Almost Forgot About You)
Cate Blanchett (Lucy and Desi)
EN İYİ ERKEK OYUNCU ADAYLARI TAHMİNİ
Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood)
Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in Hollywood)
Timothée Chalamet (The King)
Daniel Kaluuya (Queen & Slim)
Ansel Elgort (The Goldfinch)
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU ADAYLARI TAHMİNİ
Cate Blanchett (Where’d You Go, Bernadette?)
Margot Robbie (Once Upon a Time in Hollywood)
Meryl Streep (Little Women)
Charlize Theron (Fair and Balanced)
Saoirse Ronan (Little Women)
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU ADAYLARI TAHMİNİ
Christian Bale (Ford v. Ferrari)
John Lithgow (Fair and Balanced)
Willem Dafoe (The Last Thing He Wanted)
Al Pacino (The Irishman)
Jeffrey Wright (The Goldfinch)
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