Oscar 2020 tahminleri (92. Oscar Ödülleri)

Geçtiğimiz günlerde görkemli bir törenle sahiplerini bulan 91. Oscar Ödülleri’nin (Oscar 2019) ardından, sinema sektöründe gözler 2020 ödüllerine çevrildi bile. Şimdiden konuşulmaya başlanan 92. Oscar Ödülleri hakkında ilk tahminler de geldi. İngiliz Observer gazetesi, 2020’de yapılan 92. Oscar Ödülleri tahminlerini yayımladı. İşte 2020 Oscar’larına aday olacak isimler ve filmlere dair tahminler...

EN İYİ FİLM ADAYLARI TAHMİNİ

The Goldfinch

The Irishman

Ford v. Ferrari

Little Women

The Laundromat

Fair and Balanced

Once Upon a Time in Hollywood

Queen & Slim

A Beautiful Day in the Neighborhood

EN İYİ YÖNETMEN ADAYLARI TAHMİNİ

Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood)

Martin Scorsese (The Irishman)

Greta Gerwig (Little Women)

Marielle Heller (A Beautiful Day in the Neighborhood)

Melina Matsoukas (Queen & Slim)

EN İYİ KADIN OYUNCU ADAYLARI TAHMİNİ

Amy Adams (The Woman in the Window)

Cynthia Erivo (Harriet)

Natalie Portman (Lucy in the Sky)

Viola Davis (I Almost Forgot About You)

Cate Blanchett (Lucy and Desi)