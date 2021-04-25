Oscar Ödülleri Sahiplerini Buluyor

93. Akademi Ödülleri Oscarlar 25 Nisan Pazar akşamı Los Angeles’taki törenle sahiplerini bulacak. Ancak Corona virüsü salgını nedeniyle Oscar Töreni ilk kez oldukça farklı bir şekilde düzenleniyor. Her yıl Los Angeles’ta Dolby Tiyatro Salonu’nda yapılan törene bu yıl kentin merkezindeki tren istasyonu Union Station ev sahipliği yapıyor. Törenin sunucusu ve seyircileri olmayacak. Törene katılan adaylar maske takmayacak. Seyahat edemeyen adaylar da, Altın Küre Ödülleri’nde olduğu gibi Zoom üzerinden değil, görüntü ve bağlantı kalitesini daha üst seviyede tutmak amacıyla uydu bağlantılarıyla törendeki yerlerini alacak. Oscar Ödül Töreni bu yıl pandemi nedeniyle Nisan ayına ertelendi. Tören, 2004 yılından bu yana Şubat ayının sonunda düzenleniyordu. Törenin yapımcıları, pandemi döneminde de olsa Oscarlar’ın ihtişamını yansıtmayı hedefliyor. Törene katılabilecek yıldızlar için yine kırmızı halı kurulacak ancak sınırlı sayıda basın mensubunun katılımına izin verilecek. Normal dönemlerde yaklaşık üç saat süren törenin bu yıl daha kısa olması bekleniyor. Ünlü yönetmen Steve Soderbegh liderliğindeki yapım ekibi, farklı bir televizyon yayını sunacaklarını ifade etti.

Soderbergh, Oscarlar’ın törenden çok bir filmi andıracağını, Oscar ödüllerini kazananları açıklayacak olan Brad Pitt, Halle Berry, Reese Witherspoon, Harrison Ford, Rita Moreno ve Zendaya gibi ünlü isimleri de bu filmin birer oyuncuları olarak gördüğünü belirtti. Soderbergh, "Törenin ilk 1,5 dakikasında izleyiciler ne yapmaya çalıştığımızı hemen anlayacak" dedi. Ancak Soderbergh her ne kadar etkileyici bir gösteri vaat etse de Oscar töreninin bu yıl da reytinglerinde düşüş bekleniyor. Geçen yılki tören 23,6 milyon izlenmeyle, bu zamana kadar kaydedilen en düşük reyting oranını almıştı. Pandemi nedeniyle yüksek bütçeli filmlerin de vizyona girmeyişi, törenin izlenme oranlarını büyük ölçüde etkileyebilir. Bu yıl, Netflix platformunda yayınlanan filmlerin aldığı toplam 36 adaylık dikkat çekiyor. Netflix’te yayınlanan bir film de ilk defa En İyi Film ödülü için yarışıyor. 93. Oscar Töreni’nde eleştirmenler tarafından, En İyi Film ödülünü, Chloe Zhao’nun yönettiği Nomadland filminin alması bekleniyor. Eğer film en iyi film ödülünü kazanırsa, bu ödülü kazanmış en düşük bütçeli film olarak da tarihe geçecek. Çok sayıda amatör oyuncunun yer aldığı filmin yapım bütçesi 5 milyon dolar. Öte yandan Zhao’nun yöneteceği Marvel’in Eternals filminin bütçesinin en az 200 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

En İyi Yönetmen dalında da aday olan Zhao, bu kategori için bu yıl aday gösterilen iki kadın yönetmenden biri. Diğer kadın yönetmen Emerald Fennell de Promising Young Woman filmiyle aday gösterildi. Eğer Zhao en iyi yönetmen ödülünü alırsa, Oscarlar’ın 93 yıllık tarihinde bu ödülü kazanmış ikinci kadın yönetmen ve beyaz olmayan ilk kadın yönetmen olacak. Ana ve yardımcı roller kategorisinde aday olan çok sayıda beyaz olmayan oyuncunun bu ödülleri kazanması Oscarlar için başka bir tarihi an olabilir. Film akademisi üyeleri uzun yıllardır, siyah ve diğer etnik topluluklara ait oyuncuları Oscarlar için aday göstermemeleriyle eleştiriliyor. En İyi Erkek Oyuncu adaylarından biri de 2020 yılının Ağustos ayında hayatını kaybeden Chadwick Boseman. Boseman’ın bu ödülü kazanmasına kesin gözle bakılıyor. Ma Rainey’s Black Bottom filmiyle ödüle aday gösterilen Boseman, kazanırsa, ölümü sonrası Oscar ödülü verilen üçüncü kişi olacak. Daha önce Peter Finch ve Heath Ledger, hayatlarını kaybettikten sonra Oscar ödülüne layık görülmüşlerdi.