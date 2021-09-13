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  4. Osmaniye'de öğrenci servisi dereye uçtu! Yaralılar var

Osmaniye'de öğrenci servisi dereye uçtu! Yaralılar var

13.09.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kamyonete çarpan öğrenci servisi 30 metreden dereye uçtu. Kazada sürücüler ile servis aracında bulunan 8 öğrenci yaralandı.

Osmaniye'deki kaza, Düziçi ilçesine bağlı Çatak köyünün girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrencileri okula götürmek için sabah saatlerinde yola çıkan Ali Ceylan idaresindeki servis minibüsü, Çatak köyü girişinde karşı yönden gelen Halil Güneş idaresindeki kamyonet ile çarpıştı.

30 METREDEN DEREYE UÇTU

Çarpışmanın etkisiyle öğrenci servisi yaklaşık 30 metrelik mesafeden dereye uçtu.

Kazada sürücüler ile serviste bulunan C.K., N.K., C.K., R.K., N.K., M.C.Y. ile ismi öğrenilemeyen iki öğrenci yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan yaralılar Osmaniye Devlet Hastanesi ile Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Osmaniye
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