Vali Yerlikaya aşı olan servis şoförlerinin sayısını açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs aşılamasıyla ilgili olarak sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Vali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda kentte aşı olan servis şoförlerinin sayısını açıkladı.
Vali Yerlikaya paylaşımında şunları ifade etti:
İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğümüzün verilerine göre ilimizde; 7 bin 428 okul servis şoförümüzün 6 bin 997’si ( yüzde 94.2), 4 bin 637 servis rehber personelinin 4 bin 382'si (yüzde 94.5) aşılarını yaptırdı. Hedefimiz yüzde 100. Koronavirüsü aşı ile yeneceğiz.
#İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğümüzün verilerine göre ilimizde;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 13, 2021
7️⃣.4️⃣2️⃣8️⃣ okul servis ???? şoförümüzün
6️⃣.9️⃣9️⃣7️⃣’si (%94.2)
4️⃣.6️⃣3️⃣7️⃣ servis rehber personelinin
4️⃣.3️⃣8️⃣2️⃣’si (%94.5) aşılarını yaptırdı.
????Hedefimiz %100#Koronavirüs’ü #aşı ile yeneceğiz.#AşıEnBüyükGücümüz pic.twitter.com/1iFzf3p23G
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