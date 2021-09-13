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  4. Vali Yerlikaya aşı olan servis şoförlerinin sayısını açıkladı

Vali Yerlikaya aşı olan servis şoförlerinin sayısını açıkladı

13.09.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki servis şoförlerinin yüzde 94.2'sinin koronavirüs aşışlarını yaptırdığını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs aşılamasıyla ilgili olarak sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Vali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda kentte aşı olan servis şoförlerinin sayısını açıkladı.

Vali Yerlikaya paylaşımında şunları ifade etti:

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğümüzün verilerine göre ilimizde; 7 bin 428 okul servis şoförümüzün 6 bin 997’si ( yüzde 94.2), 4 bin 637 servis rehber personelinin 4 bin 382'si (yüzde 94.5) aşılarını yaptırdı. Hedefimiz yüzde 100. Koronavirüsü aşı ile yeneceğiz.


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koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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