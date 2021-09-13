Vali Yerlikaya aşı olan servis şoförlerinin sayısını açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs aşılamasıyla ilgili olarak sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Vali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda kentte aşı olan servis şoförlerinin sayısını açıkladı.

Vali Yerlikaya paylaşımında şunları ifade etti:

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğümüzün verilerine göre ilimizde; 7 bin 428 okul servis şoförümüzün 6 bin 997’si ( yüzde 94.2), 4 bin 637 servis rehber personelinin 4 bin 382'si (yüzde 94.5) aşılarını yaptırdı. Hedefimiz yüzde 100. Koronavirüsü aşı ile yeneceğiz.



