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Otel odasında duyduğu gizemli sesler korku yarattı! Kapıyı açıp kontrol edince gördüklerine inanamadı: "Daha öncede böyle şeyler yaşanmış"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
21.01.2025 14:30
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Otelde kalan Malezyalı bir kadın doğaüstü bir deneyim yaşadı ve yaşadığı deneyimi sosyal medyadan paylaştı. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı aynı otelde benzer deneyimler yaşadığını söyledi. O anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Otel odasında duyduğu gizemli sesler korku yarattı! Kapıyı açıp kontrol edince gördüklerine inanamadı: "Daha öncede böyle şeyler yaşanmış"

MYNET|DIŞ HABERLER Malezya'nın Pahang eyaletindeki ünlü bir turizm merkezi olan Cameron Highlands'de bir otelde kalan bir kadın TikTok'tan canlı yayın açtığı sırada tuhaf bir deneyim yaşadı. Cilt bakım rutinini sosyal medya canlı yayını üzerinden gösteren kadın, aniden bir köpeğin uluma sesini duydu. İlk başta hiçbir şey düşünmedi. Ta ki tuhaf bir şey olduğunu kendime itiraf etmek zorunda kalana kadar.

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Köpek uluma sesinin üzerinde bir rüzgar sesinin gelmesiyle korkusunun arttığını dile getiren kadın, "Köpeğin ulumasının normal olmadığını düşünmeye başladıktan sonra tuhaf şeyler olmaya başladı. Çünkü hiç kesilmeden bir vurma sesi geldi. Rüzgar olduğunu düşünerek odaklanmadım ama bazı şeyler tuhaflaşmaya başladı. Birbiriyle tartışan iki insan sesi duymaya başladım. Dolabın olduğu bölümden geliyordu. Daha sonra bir çarpma sesi duyuldu. Bu yüzden kapıya doğru yürüdüm. Kapıyı açınca acil çıkış kapısının şiddetle açılıp kapandığını gördüm" dedi.

"SES ANİDEN KESİLDİ"

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Güvenlik görevlisinin kapıya doğru hareket etmesiyle seslerin aniden kesildiğini söyleyen kadın, "Ses aniden kesildi. Sosyal medyada bu otel için benzer deneyimler yaşayan insanlar gördüm. Gerçekten tuhaf bir andı. Daha öncede böyle şeyler yaşanmış" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Malezya otel
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