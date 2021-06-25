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Otel odasında kan donduran olay! Önce öldürdü, sonra intihar etti

25.06.2021 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de, Muhammet Y. (26), kız arkadaşı olduğu öne sürülen Yasemin A.'yı (23) otel odasında tabancayla öldürüp, aynı silahla intihar etti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Otel odasında kan donduran olay! Önce öldürdü, sonra intihar etti

Olay, saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Saruhan Mahallesi Cullaz Sokak'taki bir apart otelde meydana geldi. Silah sesini duyanlar, odaya gelerek kapıyı açmak istedi ancak kilitli olduğu için içeriye giremedi.

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TABANCAYLA ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ve otel yetkililerinin kapıyı açmasıyla odaya giren polis ve sağlık ekibi, Muhammet Y. ve Yasemin A.'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis olay yerinde yaptığı ilk incelemede, Muhammet Y.'nin, kız arkadaşı olduğu öne sürülen Yasemin A.'yı tabancayla öldürüp, aynı silahla intihar ettiğini belirledi.

Olay yerindeki incelemenin ardından iki gencin cansız bedeni, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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cinayet İntihar kadın cinayeti Niğde
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