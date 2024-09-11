Otobüs ve kamyon şoförleri araçlarının arkasına yazdıklarıyla Narin için ağıt yaktı! "Madem incitecektiniz adını neden Narin koydunuz?"

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bir çuvalın içinde bulunmuştu. Tüm Türkiye'nin arama çalışmalarını yakından takip ettiği 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeninin bulunması derin bir üzüntüye neden oldu. Bazı kamyon ve otobüs şoförleri acılarını araçlarına ekledikleri yazılarlar gösterdi.

"GÜZEL YÜZLÜ NARİN"

Diyarbakır'daki bir otobüsün arka camına "Mekanın cennet olsun güzel yüzlü Narin. İnsanlık öldü, vicdan öldü, merhamet öldü, Narin öldü" ifadelerine yer verildi.

Bir başka görüntüde ise bir kamyonun ön camında, "Madem incitecektiniz adını neden Narin koydunuz?" sözleri yerini aldı.

Son olarak ise bir başka otobüsün arka camında, "Narin yarın okula gidecekti toprağa değil. Mekanın cennet olsun" ifadeleri kullanıldı.