Otobüste 15 yaşındaki kıza iğrenç taciz! Yedek şoför arka koltuğa oturup... O anları kaydetti

Muğla’dan, 6 Eylül saat 21.30’da, otogardan şehirler arası yolcu otobüsüne binen H.B., Düzce’de yaşayan ve birlikte kaldığı yengesinin yanına gelmek için yola çıktı. Yolculuk sırasında, otobüsün yedek şoförü olduğu iddia edilen kişi, genç kızın arka koltuğuna oturdu.

ELİNİ UZATIP DOKUNMAYA BAŞLADI

İddiaya göre yedek şoför, genç kız uyuduğu sırada saçlarını okşadıktan sonra koltuk ile cam arasından elini uzatarak dokunmaya başladı.

GENÇ KIZ O ANLARI KAYDETTİ

Bir anda korkan genç kız, yedek şoförün kendisine dokunduğu o anları cep telefonuyla kaydetti.

Düzce’ye gelen genç kız, otobüsten indikten sonra yaşadıklarını yengesine anlattı. H.B., yengesi Ş.K. ile Düzce Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek kendisini taciz ettiğini iddia ettiği otobüsün yedek şoföründen şikayetçi oldu.

YEDEK ŞOFÖRÜN TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Genç kız, taciz anlarına ilişkin çektiği videoyu da delil olarak sundu. Polis, ismi bilinmeyen yedek şoförün tespiti için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)