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Otobüste "Beyaz pantolonumu daha yeni giydim" tartışması! Kendisine yer veren kadının çocuğuna vurdu

31.07.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da Fatih-Taksim seferini yapan otobüste ilginç bir olay yaşandı. İddiaya göre, çocuğuyla birlikte seyahat eden bir kadının yer verdiği yaşlı adam, çocuğun ayağının beyaz pantolonuna çarpması sonucu ortalığı birbirine kattı. Yaşlı adamın hakaret ederek annesi ve çocuğuna yaşattığı korku dolu anlarda "Beyaz pantolonumu daha yeni giymişim" dediği duyuldu. Küçük çocuk ise yaşadığı korku nedeniyle ağladı. Anne, “Yer verdim, çocuğun ayağı pantolonuna değmiş, bu sebepten çocuğuma vurdu." dedi.

İstanbul’da otobüste bir kadının yer verdiği yaşlı adam, ayağa kalkan çocuğun pantolonuna çarpması sonucu ortalığı birbirine kattı. Yaşlı adam, hakaret ederek annesi ve çocuğuna korku dolu anlar yaşattı. Dün akşam saatlerinde Fatih-Taksim seferini yapan otobüste yaşanan olayda, iddiaya göre, bir kadın çocuğuyla birlikte karşılıklı koltuklara oturarak seyahat etmeye başladı. Bir durakta yaşlı bir adam otobüse binince kadın iyilik olsun diye karşısında oturan oğlunu kucağına alarak yaşlı adama yer verdi. Küçük çocuk koltuktan kalktığı sırada yaşlı adamın beyaz pantolonuna ayağı çarpınca yaşlı adam ortalığı birbirine kattı.

YAŞLI ADAM ELİNDEKİ İLE VURMAYA ÇALIŞTI

Neye uğradığını şaşıran anne ilk olarak çocuğunu alarak uzaklaştırmaya çalıştı, daha sonra da hakaret ederek bağıran yaşlı adama karşılık verdi. Bu sırada yaşlı adam elindeki ile vurmaya çalışınca kadınla adam arasında tartışma yaşandı. Otobüste bulunanlar ise yaşlı adama tepki gösterdi. Bir süre sonra otobüstekiler kadın ve çocuğunu alarak otobüsün arka kısmına götürüp koltuğa oturttu.

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"BEYAZ PANTOLONUMU DAHA YENİ GİYMİŞİM"

Yaşlı adamın hakaret ederek annesi ve çocuğuna yaşattığı korku dolu anlarda "Beyaz pantolonumu daha yeni giymişim" dediği duyuldu.

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KORKAN KÜÇÜK ÇOCUĞA OTOBÜSTEKİLER SU VERDİ

Otobüstekilerin yer vermesi ile arkada başka bir koltuğa oturan küçük çocuk, yaşadığı korku dolu anlar nedeniyle ağladı. Bu sırada otobüste bulunan bir kadın küçük çocuğa su vererek onu sakinleştirdi. Anne ise yaşadığı o anları, “Yer verdim, çocuğun ayağı pantolonuna değmiş, bu sebepten çocuğuma vurdu. Çocuğum çok korktu, ben de çok korktum” diyerek anlattı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul otobüs
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