Otomobil dünyasında "Moskvich" sürprizi: Sovyet efsanesi geri mi dönüyor?

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Fransız şirketi Renault’un Rusya’daki tüm varlıklarının Rus devletine devredildiğini duyurmuştu.

SÜRPRİZ GELİŞME! OTOMOBİL MARKASI MOSKVICH GERİ DÖNEBİLİR

Reuters'ın haberine göre; Moskova belediye başkanı Sergei Sobyanin, Renault'nun şehirdeki otomobil fabrikasını kamulaştıracağını belirtti. Sobyanin'in "uzun ve görkemli bir tarihe" sahip olduğunu söylediği fabrika, en son yirmi yıl önce üretilen Moskvich marka binek otomobilleri üretmek için yeniden kullanılacak.

Sobyanin blogunda "Yabancı mal sahibi Moskova Renault fabrikasını kapatmaya karar verdi. Bunu yapmaya hakkı var ama binlerce işçinin işsiz kalmasına izin veremeyiz" dedi ve şunu ekledi: "2022'de Moskvich tarihinde yeni bir sayfa açacağız."

MOSKVICH NEDİR?

"Moskova'nın yerlisi" anlamına gelen Moskvich, ilk olarak Sovyetler Birliği'nde üretildi ve Rusya'da ve komünist Doğu Almanya'da yapılan parçalara sahip, sağlam, uygun fiyatlı bir binek otomobil olarak tasarlandı. Sovyetler Birliği'nin çöküşünün ardından, otomobilin üreticisi özelleştirildi ve daha sonra iflas ilan edildi.

Autostat'a göre, Rusya'da halen kayıtlı yaklaşık 200 bin Moskvich arabası var ve bunların 46 bini 35 yaşından büyük.

GELECEKTE ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER ÜRETECEK

Sobyanin, yeniden canlandırılacak Moskova fabrikasının başlangıçta içten yanmalı motorlara sahip geleneksel otomobiller yapacağını, ancak gelecekte elektrikli otomobiller üreteceğini söyledi.

