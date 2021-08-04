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Otoparkta büyük yangın! 71 araç kül oldu

04.08.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta bir yediemin otoparkında çıkan yangında 71 araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Otoparktaki yangında bir anda gökyüzünü kaplayan siyah duman kentin birçok noktasından görüldü.

Otoparkta büyük yangın! 71 araç kül oldu

Kahramanmaraş - Adana karayolu üzerindeki bulunan yediemin otoparkından çıkan yangına ihbar üzerine onlarca itfaiye aracı, su tankerleri ve 50 civarında personel sevk edildi.

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Otoparktaki yangın, hızla yayılarak diğer araçlara da sıçrarken, bir anda gökyüzünü kaplayan siyah duman kentin birçok noktasından görüldü. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, 71 aracın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

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Otoparktaki araçların yanma anı ise drone ile havadan görüntülendi. Yangında bazı araçların patlayarak yandığı görüldü.

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Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kahramanmaraş
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