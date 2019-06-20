Mynet Trend

Overwatch’ta hediye yağmuru başlıyor

KarıKoca Gaming KarıKoca Gaming
TEKNOLOJİ  | 20.06.2019 15:59 | Son Güncelleme

Blizzard’ın FPS oyunu Overwatch’un sınırlı süreli etkinliği “Baptiste Reunion Challenge”da (Baptiste Yüzleşme Görevi), elit sıhhiyecinin (combat medic) geçmişindeki sır perdesi aralanıyor. 18 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında etkinliğe katılan oyuncular bir yandan rütbelerini arttırırken bir yandan da sekiz adet sprey, bir oyuncu ikonu ve epik Battle Medic Baptiste skin kazanma şansı elde edecek.

Overwatch’ta hediye yağmuru başlıyor

Ayrıca, Alyssa Wong tarafından yazılan, Arnold Tsang tarafından çizilen ve kahramanımızın baş rolde olduğu kısa öykü “What You Left Behind” (Ardında Bıraktıkların) an itibariyle yayında. Bu öyküde Baptiste, her ne kadar geçmişi geride bırakmak istese de Talon birliklerinde omuz omuza çarpıştığı eski silah arkadaşlarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor.

Oyuncuların eski maçlarını farklı perspektiflerden izlemelerini sağlayan Replay (Tekrar İzle) özelliği ise bugünden itibaren tüm platformlarda oyuncuların kullanımına açılmış durumda.

OYNADIKÇA KAZANIN

Quick Play (Hızlı Maç), Competitive Play (Rekabetçi Maç) veya Arcade modlarında kazandığınız her zafer sizi yeni player ikonu, spreyler ve epik skin: Battle Medic Baptiste kazanmaya bir adım daha yaklaştıracak. Oynarken kazanabileceğiniz ödüller şu şekilde sıralanıyor:

3 maç kazanana | Oyuncu ikonu
6 maç kazanana | 2 adet sprey
9 maç kazanana | Yeni epik skin: Battle Medic Baptiste

SEYRETTİKÇE DE KAZANIN

Bitmedi! Daha fazla Baptiste kozmetik eşyası kazanmak isterseniz, tek yapmanız gereken Twitch yayınlarını takip etmek. 1 Temmuzdan itibaren etkinliğe katılan Twitch yayıncılarını izleyin, birbirinden keyifli Baptiste Reunion Challenge spreylerini kapın! Twitch üzerinden sprey kazanmak için yapmanız gerekenler ise şöyle:

2 saat yayın izleyene | 1 yeni sprey
4 saat yayın izleyene | 2 yeni sprey
6 saat yayın izleyene | 3 yeni sprey

REPLAY (TEKRAR İZLE) ÖZELLİĞİ

Eski Overwatch oyunlarınızı farklı perspektiflerden izlemenize yarayan Replay özelliği, geçmişte yaptığınız maçları ve keyifli anları seçtiğiniz bir bakış açısından yeniden deneyimlemek için birebir! Replay özelliği o anki mevcut güncelleme boyunca etkin kalıyor; tıpkı Highlights özelliğinde olduğu gibi Replay’de de kayıtlı maçlarınız yeni bir güncelleme geldiğinde sıfırlanıyor olacak. 

Cyberpunk 2077, The Witcher 3 Gibi Ek Paketlerle Geliyor

Sırf ona ulaşmak için... 2 bin 700 metre rakımda şaşırtan görüntüSırf ona ulaşmak için... 2 bin 700 metre rakımda şaşırtan görüntü
Cyberpunk 2077 ek paketlerle geliyorCyberpunk 2077 ek paketlerle geliyor
Heroes of the Storm’da Mecha fırtınası başladıHeroes of the Storm’da Mecha fırtınası başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
overwatch Blizzard

En Çok Okunan Trend Haberler

25 yıldır böylesi görülmemişti! 'En kralını bulduk'

25 yıldır böylesi görülmemişti! 'En kralını bulduk'

Aşiret düğününde takı takma yarışına girdiler

Aşiret düğününde takı takma yarışına girdiler

Sır gibi sakladığı oğlu büyüdü!

Sır gibi sakladığı oğlu büyüdü!

İstanbul'daki fuhuş baskınında şok görüntü!

İstanbul'daki fuhuş baskınında şok görüntü!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Tüm ayrıntılar yayınlandı! Siz de hayran kalacaksınız

Tüm ayrıntılar yayınlandı! Siz de hayran kalacaksınız

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Rakiplerini titretti! Tüy gibi hafif, jet gibi hızlı!

Rakiplerini titretti! Tüy gibi hafif, jet gibi hızlı!

Çok şaşıracaksınız! 2 metreden yere atarak test ettik

Çok şaşıracaksınız! 2 metreden yere atarak test ettik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cyberpunk 2077, The Witcher 3 gibi ek paketlerle geliyor

Cyberpunk 2077 ek paketlerle geliyor

Heroes of the Storm’da Mecha fırtınası başladı

Heroes of the Storm’da Mecha fırtınası başladı

Niantic’in Harry Potter: Wizards Unite çıkış tarihi belli oldu

Harry Potter: Wizards Unite çıkış tarihi belli oldu

Huawei P30 Pro için bugün DC dimming güncellemesi yayınlandı

Huawei P30 Pro için güncelleme yayınlandı

Samsung Galaxy Note 10 için ilk dişe dokunur sızıntı geldi

Merakla bekleniyordu! İlk bilgiler sızdı

İndirime giren Xbox 360 oyunları ile karşınızdayız

İşte indirime giren oyunlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.