Overwatch’ta hediye yağmuru başlıyor

Ayrıca, Alyssa Wong tarafından yazılan, Arnold Tsang tarafından çizilen ve kahramanımızın baş rolde olduğu kısa öykü “What You Left Behind” (Ardında Bıraktıkların) an itibariyle yayında. Bu öyküde Baptiste, her ne kadar geçmişi geride bırakmak istese de Talon birliklerinde omuz omuza çarpıştığı eski silah arkadaşlarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor.

Oyuncuların eski maçlarını farklı perspektiflerden izlemelerini sağlayan Replay (Tekrar İzle) özelliği ise bugünden itibaren tüm platformlarda oyuncuların kullanımına açılmış durumda.

OYNADIKÇA KAZANIN



Quick Play (Hızlı Maç), Competitive Play (Rekabetçi Maç) veya Arcade modlarında kazandığınız her zafer sizi yeni player ikonu, spreyler ve epik skin: Battle Medic Baptiste kazanmaya bir adım daha yaklaştıracak. Oynarken kazanabileceğiniz ödüller şu şekilde sıralanıyor:

3 maç kazanana | Oyuncu ikonu

6 maç kazanana | 2 adet sprey

9 maç kazanana | Yeni epik skin: Battle Medic Baptiste

SEYRETTİKÇE DE KAZANIN



Bitmedi! Daha fazla Baptiste kozmetik eşyası kazanmak isterseniz, tek yapmanız gereken Twitch yayınlarını takip etmek. 1 Temmuzdan itibaren etkinliğe katılan Twitch yayıncılarını izleyin, birbirinden keyifli Baptiste Reunion Challenge spreylerini kapın! Twitch üzerinden sprey kazanmak için yapmanız gerekenler ise şöyle: