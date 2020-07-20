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Oxford'un aşısından yüz güldüren haber

DÜNYA HABERLERİ  | 20.07.2020 17:10 | Son Güncelleme

Oxford Üniversitesi'nde deney aşamasında olan koronavirüs aşısının ilk test sonuçları, aşının güvenli olduğu ve bağışıklık sağladığını gösterdi.

Oxford'un aşısından yüz güldüren haber

1077 kişi üzerinde yapılan denemelerde aşı sayesinde insanların vücutlarında antikor ve koronavirüsle savaşabilen beyaz kan hücreleri üretildiği tespit edildi.

Bulguların umut verici olduğu ancak daha geniş çapta testlerin yapılması gerektiği belirtildi. Oxford Üniversitesi'nden Profesör Sarah Gilbert, "Aşının Covid-19 pandemisiyle başa çıkıp çıkamayacağını çözmek için daha üzerinde çalışılacak çok şey var ancak sonuçların umut verdiğini söyleyebiliriz" dedi.

Aşının tehlikeli yan etkileri olmadığı ancak teste katılan kişilerin yüzde 70'inde ateş ve baş ağrısı görüldüğü belirtildi. Araştırmacılar parasetamol ile bu sorununun çözülebileceğini belirtti.

Britanya, Oxford Üniversitesi'nin üzerinde çalıştığı aşıdan şimdiden 100 milyon doz sipariş etmişti.


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