Öykü Karayel ile Can Bonomo’yu sinirlendiren Sertab Erener sorusu

Geçtiğimiz günlerde bir albüm projesinin lansmanına katılan Öykü Karayel-Can Bonomo çifti, Sertab Erener ile kısa süreli gerginlik yaşamıştı.

SERTAB ERENER SİNİRLENDİ

Basın mensuplarının Can Bonomo ve Öykü Karayel çiftine yoğun ilgi göstermesi, Sertab Erener'i sinirlendirmişti.

Bir süre bekleyen Erener, kendisine istediği yönde soru sorulmayınca gerildi ve "Beni bir daha sokakta mı göreceksiniz. Projeyle ilgili soru soracaksanız sorun yoksa sormayın." diyerek tepki göstermişti.

"KÜS DEĞİLİZ"

Ünlü çift, "Sertab Erener ile küs müsünüz?" sorusuna, "Bizim Sertab Erener ile bir problemimiz yok. Sizin varsa hep beraber ilişki terapistine gidebilirsiniz" yanıtını verdi.



