MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Öykü Karayel ile Can Bonomo’yu sinirlendiren Sertab Erener sorusu

Öykü Karayel ile Can Bonomo’yu sinirlendiren Sertab Erener sorusu

17.12.2021 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GQ Türkiye Men of the Year 2021 Ödül Töreni'ne katılan Öykü Karayel-Can Bonomo çiftine geçtiğimiz aylarda basın önünde gergin anlar yaşadıkları Sertab Erener’le ilgili sorular soruldu.

Öykü Karayel ile Can Bonomo’yu sinirlendiren Sertab Erener sorusu

Geçtiğimiz günlerde bir albüm projesinin lansmanına katılan Öykü Karayel-Can Bonomo çifti, Sertab Erener ile kısa süreli gerginlik yaşamıştı.

SERTAB ERENER SİNİRLENDİ

Basın mensuplarının Can Bonomo ve Öykü Karayel çiftine yoğun ilgi göstermesi, Sertab Erener'i sinirlendirmişti.

HKN_0078

Bir süre bekleyen Erener, kendisine istediği yönde soru sorulmayınca gerildi ve "Beni bir daha sokakta mı göreceksiniz. Projeyle ilgili soru soracaksanız sorun yoksa sormayın." diyerek tepki göstermişti.

Can Bonomo ve Öykü Karayel’in sözünü kesti! Sertab Erener’in gergin anlarıCan Bonomo ve Öykü Karayel’in sözünü kesti! Sertab Erener’in gergin anları

"KÜS DEĞİLİZ"

Ünlü çift, "Sertab Erener ile küs müsünüz?" sorusuna, "Bizim Sertab Erener ile bir problemimiz yok. Sizin varsa hep beraber ilişki terapistine gidebilirsiniz" yanıtını verdi.

Öykü Karayel ödül aldı, eşi Can Bonomo gözyaşlarına boğulduÖykü Karayel ödül aldı, eşi Can Bonomo gözyaşlarına boğuldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sevgilisi kazada ölen Gülçin Ergül ilk kez konuştu! Yürek dağlayan sözlerSevgilisi kazada ölen Gülçin Ergül ilk kez konuştu! Yürek dağlayan sözler
11 gün boyunca gülmek yasak11 gün boyunca gülmek yasak
İki ünlü isim sahnede göbek attıİki ünlü isim sahnede göbek attı
Anahtar Kelimeler:
Can Bonomo Öykü Karayel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankasından müdahale geldi

Merkez Bankasından müdahale geldi

'FETÖ'nün yelpazecisi' bakın nerede yakalandı

'FETÖ'nün yelpazecisi' bakın nerede yakalandı

Benzine, motorine ve LPG'ye zam geldi

Benzine, motorine ve LPG'ye zam geldi

AK Parti'den ekonomi açıklaması! "Asla vazgeçmeyeceğiz"

AK Parti'den ekonomi açıklaması! "Asla vazgeçmeyeceğiz"

TOBB'dan acil önlem çağrısı

TOBB'dan acil önlem çağrısı

"Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?" İmamoğlu yanıtladı!

"Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?" İmamoğlu yanıtladı!

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Yeni imajı olay oldu! ''Başka biri sandım''

Yeni imajı olay oldu! ''Başka biri sandım''

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Rakipleri için çok sert sözler: Elimde kayıtlar var deşifre edeceğim

Rakipleri için çok sert sözler: Elimde kayıtlar var deşifre edeceğim

New York'tan sütyensiz pozlarını paylaştı! ''Açıldıkça açıldın''

New York'tan sütyensiz pozlarını paylaştı! ''Açıldıkça açıldın''

Olay yorum! ''Gusül abdesti almak farz oldu''

Olay yorum! ''Gusül abdesti almak farz oldu''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.